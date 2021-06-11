США планує подальші санкції проти «Північного потоку-2».

Водночас адміністрація Байдена також продовжить обговорювати проект з Німеччиною та іншими союзниками.

 

 

Сполучені Штати запевнили, що мають намір запроваджувати подальші санкції проти різних учасників проєкту «Північний потік-2», хоча і визнали, що не можуть перешкодити завершенню будівництва газогону. Про це повідомило видання Politico.

 

«Ми продовжимо вживати відповідних заходів проти юридичних і фізичних осіб, котрі беруть участь в діяльності, яка потрапляє під санкції, щоб продемонструвати, що ми як і раніше виступаємо проти цього газогону», – заявив журналістам офіційний речник Держдепартаменту США Нед Прайс (Ned Price).

 

За його словами, «Північний потік-2» і ставлення США до цього проекту обговорювалося під час кожної розмови між високопосадовцями Держдепартаменту і їхніми зарубіжними колегами. «І, звичайно ж, у президента Байдена буде можливість зустрітися з канцлеркою Меркель і обговорити наші тісні і глибоші відносини з Німеччиною», – додав Прайс.

 

Напереодні стало відомо, що бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель має намір відвідати Вашінґтон з метою врегулювання трансатлантичної суперечки навколо реалізації проєкту «Північний потік-2». Візит, за попередньою інформацією має відбутися 15 липня цього року.

 

Нагадаємо, що 25 травня Білий дім оголосив, що не вводитиме санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG – оператора проєкту «Північний потік-2», а також проти її гендиректора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig). «Я від самого початку був проти "Північного потоку-2". Але до того моменту, коли я обійняв посаду, він був майже завершений. Йти далі і запроваджувати санкції зараз, на мою думку, було б контрпродуктивним у плані наших європейських відносин», ­– заявив Байден, коментуючи рішення щодо газпромівського мегапроєкту.

 

Нед Прайс заявив, що це рішення було продиктовано бажанням не зашкодити відносинам з Німеччиною і тим фактом, що проект перебуває на такій стадії, що практичної можливості зупинити його вже немає. «Ми не хотіли опинитися в ситуації, коли фізичне будівництво трубопроводу завершено, а ми при цьому поставили б відносини з нашим союзником Німеччиною на менш стабільну основу, яка, можливо, якимось чином підривала б ці відносини. Утім це питання ми продовжуватимемо піднімати. І ми продовжимо обговорювати не тільки з Німеччиною, але також з Україною й іншими партнерами, як гарантувати, що Росія не зможе використовувати енергію як інструмент примусу проти України або будь-якої іншої країни на східному фланзі НАТО», – пояснив Прайс.

11.06.2021

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