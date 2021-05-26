Байден назвав санкції проти «Північного потоку – 2» контрпродуктивними.

Американський президент вважає, що вже запізно перешкоджати реалізації газпромівського мегапроєкту.

Президент США Джо Байден виступив на захист свого рішення не запроваджувати санкції проти компанії, що відповідає за будівництво російського газогону «Північний потік – 2». Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, глава Білого дому заявив, що цей крок спрямований на захист відносин із європейськими союзниками.

«Я від самого початку був проти "Північного потоку – 2". Але до того моменту, коли я вступив на посаду, він був майже завершений. Йти далі і запроваджувати санкції зараз, на мою думку, було б контрпродуктивним у плані наших європейських відносин», ­– заявив Байден, коментуючи рішення щодо газпромівського мегапроєкту, який, як очікується, буде завершено цього літа.

Наше видання вже повідомляло, що минулого тижня адміністрація Байдена вирішила запровадити санкції проти деяких дрібних учасників проєкту «Північний потік – 2», включно з російськими компаніями і суднами, які допомагали в його будівництві. Водночас Білий дім вирішив зробити виняток для головної компанії, яка займається будівництвом газогону, – Nord Stream 2 AG, яка є зареєстрованою в Швейцарії дочірньою компанією російського «Газпрому». Також вирішено не застосовувати штрафних санкцій проти генерального директора цієї компанії Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig).

Відмова запроваджувати санкції проти Nord Stream 2 AG викликала негативну реакцію з боку як республіканців, так і демократів у Конґресі США. Група з 14 сенаторів подала на розгляд обох палат законопроєкт про відновлення санкцій проти організацій, які беруть участь у будівництві газогону «Північний потік – 2».