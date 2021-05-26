Байден назвав санкції проти «Північного потоку – 2» контрпродуктивними.

Американський президент вважає, що вже запізно перешкоджати реалізації газпромівського мегапроєкту.

 

 

Президент США Джо Байден виступив на захист свого рішення не запроваджувати санкції проти компанії, що відповідає за будівництво російського газогону «Північний потік – 2». Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, глава Білого дому заявив, що цей крок спрямований на захист відносин із європейськими союзниками.

 

«Я від самого початку був проти "Північного потоку – 2". Але до того моменту, коли я вступив на посаду, він був майже завершений. Йти далі і запроваджувати санкції зараз, на мою думку, було б контрпродуктивним у плані наших європейських відносин», ­– заявив Байден, коментуючи рішення щодо газпромівського мегапроєкту, який, як очікується, буде завершено цього літа.

 

Наше видання вже повідомляло, що минулого тижня адміністрація Байдена вирішила запровадити санкції проти деяких дрібних учасників проєкту «Північний потік – 2», включно з російськими компаніями і суднами, які допомагали в його будівництві. Водночас Білий дім вирішив зробити виняток для головної компанії, яка займається будівництвом газогону, – Nord Stream 2 AG, яка є зареєстрованою в Швейцарії дочірньою компанією російського «Газпрому». Також вирішено не застосовувати штрафних санкцій проти генерального директора цієї компанії Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig). 

 

Відмова запроваджувати санкції проти Nord Stream 2 AG викликала негативну реакцію з боку як республіканців, так і демократів у Конґресі США. Група з 14 сенаторів подала на розгляд обох палат законопроєкт про відновлення санкцій проти організацій, які беруть участь у будівництві газогону «Північний потік – 2».

26.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Наше відчуття геометрії може виявитися унікальним
Люди краще розпізнають правильні геометричні фігури, натомість примати – ні.
25.05.21 | | Наука
От і ще одна держава-терорист
Максим МУЛЯР
Звісно, від режиму Лукашенка давно ніхто не очікує нічого доброго. Утім піратське захоплення літака з використанням винищувача шокувало навіть найпалкіших критиків бацьки.
24.05.21 | | У світі
Референтка Ніна Селезінка
Юлія Овсяник
Якби Неоніла Селезінка жила нині, вона б вела один із найцікавіших блогів, очолювала успішну жіночу організацію чи відкрила найпопулярнішу мережу дошкільних закладів...
24.05.21 | | Минуле
Етапи дорослішання
Юрко ТИМЧУК
Чинну владу бештають за інфантильність і некомпетентність, на що чинна влада відповідає дитячо-юнацькою запальною безпосередністю. Огляд подій тижня в Україні.
24.05.21 | | Україна
Освіта і освіченість
Станіслав Комарек
Роль освічених людей і зміст поняття «освіта» розмиті як ніколи, а думка про те, що науки мали би вести до «мудрості», видається облуднішою, ніж будь-коли. 
22.05.21 | | Дискурси
Еріх Марія
Василь МАХНО
Час, в якому Ремаркові довелося жити, любити й страждати, він використав сповна. Бо як же там в Еклезіаста?
22.05.21 | | Дискурси
Скільки часу залишилось людству?
Аві Леб
Статистика стверджує, що випадковий індивід, найбільш імовірно, перебуває в середині свого життя. Чи правильно це і для людства?
22.05.21 | | Наука
Стипендія імені Марека
Мистецька рада
Стипендія імені Маркіяна Іващишина — найкращий спосіб пам‘ятати про нього, продовжувати його справи та створювати можливості для інших: молодих, креативних, відважних та дієвих.
22.05.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.