Меркель планує відвідати США, аби самій вирішити проблему «Північного потоку-2».

За попередніми даними, візит відбудеться в липні або серпні цього року.

Бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель вирушить з візитом до Вашінґтона з метою врегулювання трансатлантичної суперечки навколо реалізації проєкту «Північний потік-2». Про це в п'ятницю, 11 червня, повідомила німецька ділова газета Handelsblatt.

За даними джерел видання, точна дата візиту ще не визначена, однак очікується, що він відбудеться в липні або серпні. Порядком денним перемовин буде охоплено широке коло тем, але, як зазначає газета, основна увага буде зосереджена на обговоренні газпромівського мегапроєкту.

Німецькі чиновники напрацювали низку пропозицій, покликаних допомогти розрядити конфлікт навколо будівництва трубопроводу. За інформацією газети, після доопрацювання та процедури узгодження ці матеріали ляжуть в основу перемовин між президентом США Джо Байденом і Анґелою Меркель.

Ця поїздка стане першим візитом канцлерки в столицю Сполучених Штатів після перемоги Байдена на президентських виборах.

Вашінґтон відкрито виступає проти будівництва газогону «Північний потік-2» і докладає активних зусиль, спрямованих на блокування цього проєкту в першу чергу з метою завдання удару по геополітичним планам Москви і надання підтримки Україні, яка зазнає збитків з втратою статусу газотранзитної держави.

Нагадаємо, що напередодні Вашінґтон відвідала група високопоставлених німецьких чиновників на чолі зі зовнішньополітичним радником Анґели Меркель Яном Геккером (Jan Hecker) і радником з економічних питань Ларсом-Гендріком Рьоллером (Lars-Hendrik Röller). Вони мали на меті залагодити всі німецько-американські суперечки навколо «Північного потоку-2». Утім їхня місія не змогла впоратися з поставленим завданням.