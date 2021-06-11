На судовому процесі у справі MH17 оприлюднили досі невідомі записи бойовиків.

У Нідерландах протягом перших чотирьох днів слухань по суті у справі МН17 у судовому комплексі "Схіпхол" судді озвучили деякі матеріали розслідування. Зокрема, презентовано відео- та фотоматеріали, аудіофрагменти телефонних розмов, в яких фігурують четверо обвинувачених: троє росіян Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці руху "ДНР". Деякі їхні розмови було оприлюднено вперше, а ще судді зачитали покази свідків, які бачили установку "Бук".

Про це повідомляє "Укрінформ".

Згідно з матеріалами слідства, організовувала транспортування "Бука" та його безпеку четвірка – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. У залі суду їхні розмови можна було почути мовою оригіналу – російською. Щоб усі могли зрозуміти, про що йдеться, на екранах, що розміщені у судовій залі D, транслювався англійський переклад.

Зокрема, обвинувачений Сергій Дубинський у розмові з чоловіком на псевдо "Боцман", яка відбулася у день збиття пасажирського літака, 17 липня 2014 року о 17:42, каже, що вдалося збити "сушку" (тобто винищувач Збройних сил України) отриманим зранку "Буком-М". Дубинський також сказав, що коли отримали "Бук-М", їм стало легше вести бойові дії.

У розмові Дубинського з іншим чоловіком на ім’я Ігор, яка відбулася о 18:20, згадують новини журналістів: за 80 кілометрів від Донецька збито "Боїнг". Спочатку Дубинський думає, що йдеться про "сушку", яку переплутали з "Боїнгом". Та коли стає зрозуміло, що збито пасажирський літак, бойовики починають говорити, що начебто "сушка" збила "Боїнг", а вони збили "сушку".

Інший обвинувачений Леонід Харченко 17 липня 2014 року о 21:32 обговорював телефоном із бійцем Гілазовим те, що загубився боєць з екіпажу "Бука". Згідно з даними слідства, після знищення МН17 росіянин Едуард Гілазов із позивним "Рязань" доставляв екіпаж "Бука" до обвинуваченого Леоніда Харченка у Сніжне.

У розмові Харченка з Пулатовим, що відбулася о 21:40 у день трагедії, йдеться про екіпаж установки "Бук". Зокрема Харченко каже, що "хлопців з коробочки нової нема".

У суді також оприлюднили фрагмент розмови обвинувачених Ігоря Гіркіна та Дубинського, що відбулася вранці наступного дня після катастрофи. У ній Дубинський каже, що "Бук" уже в Росії: "Машина уже давно в Росії перебуває".

У суді ознайомилися зі свідченнями свідків, які бачили установку "Бук". Зокрема, йдеться про одного зі свідків з групи обвинуваченого Харченка. Варто зазначити, що імена усіх свідків засекречені заради їхньої ж безпеки.

Один зі свідків близько 14:00 17 липня 2014 року бачив "Бук", що рухався у бік поля під Сніжним. Він також підтвердив, що з "Бука" стріляли, й після цього на установці бракувало однієї ракети.

Інший свідок розповів слідству, що за наказом Леоніда Харченка він поїхав у Донецьк, а потім у Сніжне. Він бачив "Бук" 17 липня ввечері після трагедії біля магазину "Фуршет".

Також у суді презентували зібрані слідством фото, відео та карти транспортування російського "Бука".

На судовому процесі заперечили низку версій, що їх підсовувала Росія. Зокрема слідство спростувало твердження, начебто ракета летіла із контрольованої Україною території.

Також слідство заперечило заяви російського концерну "Алмаз-Антей", який стверджував, що озброєння з "Бука" зняли із експлуатації в Росії ще наприкінці 1990-х. Один із аргументів – на фотографії 2013 року зображено президента Росії Володимира Путіна, коли він відвідував 102-гу російську військову базу, що розташована у Гюмрі. За спиною Путіна на фото можна побачити ракети цього типу.

У суді досить детально презентували зібрані слідством докази транспортування ЗРК "Бук". Судді, які зачитували деталі справи, постійно наголошували, що всі оприлюднені матеріали є результатом розслідування, а суд свою думку висловить лише після завершення розгляду справи по суті.

Наступне засідання відбудеться 17 червня.