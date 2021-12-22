Справа МН17: Прокуратура вимагає довічного ув'язнення для обвинувачених.

Обвинувачення у судовому процесі у справі про збиття авіалайнера "Малайзійських авіаліній" вимагає засудити всіх чотирьох обвинувачених – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка – до довічного ув'язнення.

Таке покарання попросила в середу в суді прокуратура Нідерландів під час оголошення обвинувального висновку, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

Читання документа тривало три дні. Зачитування частини вироку, в якій сторона обвинувачення обґрунтувала свій запит для такого покарання, тривало дві години.

"Убивство та створення умов для аварії літака, що призвела до смерті всіх, хто був на борту, – це серйозний злочин… Ми вимагаємо, щоб обвинувачені Гіркін, Пулатов, Дубінський та Харченко за те, що спільно стали причиною аварії літака, котра призвела до смерті, та за вбивство 298 людей, які були на борту, – щоб усіх засудили до довічного ув'язнення", – зачитала прокурор Манон Ріддербекс.

Крім того, обвинувачення просить суд віддати розпорядження про їх арешт. Вона зазначила, що ще на початку судового процесу було сказано, що якщо їх буде засуджено до найвищої міри покарання, то є сумніви, що вони зможуть його відбути.

"Гіркін, Дубінський і Пулатов живуть у Росії, яка не здійснює екстрадицію своїх громадян. Де проживає Харченко – нам невідомо. Проте це не означає, що вони продовжать уникати своєї відповідальності назавжди. Ніхто не знає, що станеться в майбутньому. Якщо суд винесе вирок, ми зробимо все, щоб він набув чинності в Нідерландах або за межами країни", – заявила прокуратура.

Після того, як сторона обвинувачення закінчила зачитувати обвинувальний висновок, у судовому засіданні оголосили перерву до 7 березня 2022 року. Тоді слово нададуть захисту Пулатова – єдиного, чиї інтереси представляють адвокати з Нідерландів.

Трьох громадян Росії – Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського, Олега Пулатова та – громадянина України Леоніда Харченка притягають до відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу Нідерландів – за те, що стали причиною катастрофи рейсу MH17, унаслідок якої загинули 298 пасажирів, (ст. 168), та за вбивство 298 пасажирів рейсу MH17 (ст. 289).

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур, розстріляли у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Причини катастрофи розслідує Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновок, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а два роки тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53 зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.

Росія відмовилася сприяти слідству.