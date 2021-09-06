Росія відмовилася організувати допит Ґіркіна у "справі MH17".

Росія відмовилася організувати допит трьох росіян на судовому процесі в Гаазі у справі про катастрофу літака рейсу МН17. Ідеться про трьох бойовикіяв, які фіґурують на судовому процесі як обвинувачені - колишнього міністра оборони екстремістської організації "ДНР" Ігоря Ґіркіна (прізвисько "Стрєлков"), колишнього полковника ГРУ ЗСРФ, очільника розвідки "деенерівців" Сергія Дубинського, а також підполковника ГРУ Олег Пулатов.

Про це на засіданні у понеділок заявив головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс. Він процедурно констатував, що жоден із чотирьох обвинувачених на слухання не з’явився, повідомляє "Укрінформ".

Суддя також поінформував, що Україна повідомила Гаагу, що офіційним органам не відоме місцеперебування четвертого обвинуваченого, громадянина України Леоніда Харченка, який воював на боці "ДНР" і переховується.

Після цього суддя надав слово родичам загиблих. Родини матимуть слово впродовж наступних трьох тижнів.

Першою виступила Ріа ван дер Стін, яка у катастрофі МН17 втратила батька та мачуху. Вона є членом правління фонду “Авіакатастрофа”.

Свій виступ жінка розпочала російською, заявивши, що родичі загиблих знають, хто винен у трагедії. Ван дер Стін процитувала Олександра Солженіцина: “Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут”. Далі вона говорила нідерландською.

У понеділок у судовому комплексі “Схіпхол” заслухали дев'ятьох родичів. Завтра у суді мають виступити восьмеро рідних.

Загалом, слово у суді матимуть понад 90 родичів загиблих у катастрофі MH17 - з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади. За попереднім графіком, засідання суду відбудуться 7, 10, 13, 14, 16, 21, 23 та 24 вересня 2021 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу - всі загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук" - Ґіркін, Дубинський, Пулатов, Харченко.