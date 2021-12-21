Справа MH17: Прокурори оголосили, що бойовики мали намір збити український літак.

У Нідерландах під час засідання суду у справі про збиття 2014 року літака рейсу MH17 прокурори зазначили, що четверо обвинувачених – так званий колишній міністр оборони в організації “ДНР” Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, голова “ГРУ ДНР” Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці “ДНР”, винні у смерті 298 людей.

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ".

“Гіркін, Дубинський, Пулатов та Харченко безпосередньо несли відповідальність за “Бук”. Їхні дії призвели до катастрофи літака та загибелі 298 людей. Вони самі не натискали кнопки, але вони просили, отримали і застосували “Бук” у своїх військових цілях, в результаті чого було збито MH17. Обвинувачені мали на меті збити український військовий літак, але це не змінює суті звинувачень і доказів. Нідерландське законодавство забороняє збиття будь-якого літака. Таким чином четверо обвинувачених винні у вбивстві. Вони використали “Бук” як зброю, переслідуючи свої військові цілі. Вони винні незалежно від того, чи був їхньою ціллю військовий чи цивільний літак”, – оголосив прокурор.

Він також наголосив, що від самого початку розслідування проводилося на найвищому рівні, а всі покази свідків, супутникові знімки, фото та відео ретельно перевірялися.

З його слів, слідству вдалося встановити багатьох учасників телефонних розмов, які прослуховувалися. Дехто навіть підтвердив свій голос на записі.

“Ми звіряли телефонні дані з інформацією з інших джерел, перевіряли розташування телефонних веж. Також ми вилучали, зокрема, апаратуру, на яку проводилися зйомки, карти пам'яті, щоб перевірити, чи проводилися якісь маніпуляції, чи справжній, наприклад, знімок”, – сказав нідерландський прокурор.

Представник слідства також наголосив, що Росія надала фейкові супутникові знімки. А ще РФ не пояснила, де 17 липня 2014 року був “Бук” з номером “3Х2” 53-ої зенітно-ракетної бригади протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокований у Курську.

Також сторона обвинувачення зазначила, що Росія ветувала в Раді безпеки ООН рішення щодо створення міжнародного трибуналу, тому було вирішено проводити суд у Нідерландах, звідки найбільша кількість загиблих. Метою було визначити причетних до трагедії, підготувати докази для судових справ проти них за кримінальним законодавством Нідерландів.

“Нідерланди не причетні до конфлікту в Україні, але при цьому мають юрисдикцію, бо злочини проти громадян Нідерландів у будь-якій точці світу караються”, – наголосив нідерландський прокурор.

З його слів, російські спецслужби намагаються перешкодити розкриттю правди щодо збиття MH17, тож щодо кожного свідка у справі було вжито заходів для їхнього захисту.

Він також наголосив, що після великої кількості фейків для родичів загиблих рейсу MH17 дуже важливо нарешті почути правду.

“Рішення суду має принести їм (родичам загиблих, – Z) мир та спокій, а ще вплинути на те, щоб у майбутньому запобігти таким трагедіям… Ми готові вислухати обвинувачених та забезпечити справедливий суд”, – підкреслив нідерландський прокурор.

Згідно з процесуальними нормами, виступ сторони обвинувачення складатиметься з чотирьох частин. Зокрема, обговорюватимуть докази та причетність обвинувачених до трагедії, позови родичів загиблих, а закінчать цьогорічні слухання запитом про вирок.

Слухання триватиме у вівторок.