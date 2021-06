Українська асоціація футболу затвердить гасло "Слава Україні! Героям Слава!" офіційно.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що УАФ на своєму засіданні виконкому у п'ятницю офіційно затвердить гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!" як офіційні футбольні символи України.

Про це Павелко повідомив на Facebook після того, як UEFA наклала заборону на використання українцями спортивної форми із гаслом "Героям слава!".

"Футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою загалом, мають бути захищені і увіковічені в футбольній традиції нашої держави. Тому виступив з ініціативою оперативно скликати он-лайн засідання виконкому УАФ. Ми займаємо чітку позицію, яка уособлює глибоку синергію Української асоціації футболу, мільйонів наших вболівальників і футболістів збірної. Така позиція стане відповіддю на численні коментарі, дзвінки і голоси підтримки на адресу УАФ і команди Андрія Шевченка, які ми отримуємо після презентації нової форми збірної з картою України та гаслами «Слава Україні!», «Героям слава!»", – поінформував Павелко.

З його слів, на розгляд УАФ винесуть кілька питань: про затвердження статусу офіційних футбольних символів України – гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!"; про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей.

Павелко додав, що своїми скаргами росіяни лише привернули увагу до гасла.

"Намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші «друзі» сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes! Переконаний, що важелі впливу тих, кому не подобаються цілісність і патріотичність спортивної української нації, дали фатальну тріщину і довели їх неефективність. І, за будь-яких, обставин, гасла «Слава Україні» і «Героям Слава» не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їх неймовірну енергетику", – резюмував він.

Андрій Павелко також повідомив, що він продовжує переговори із UEFA.

Нагадаємо, напередодні Асоціація європейських футбольних асоціацій (UEFA) зобов'язала Україну внести зміни до форми української національної збірної для участі у Чемпіонаті Європи з футболу Євро-2020.

Керівний орган європейського футболу заявив, що напис "Героям слава!" має "явно політичний характер", і тому вимагає його прибрати.

При цьому в УЄФА заявили, що з форми не треба прибирати карту України разом з окупованим РФ Кримом і непідконтрольними Україні частинами Донбасу, оскільки резолюція Генеральної асамблеї ООН "визнає територіальні кордони, які зображені на формі".

В УЄФА зазначили, що перша частина гасла "Слава Україні!" може "розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнодержавного значення". Утім "специфічне поєднання двох фраз ("Слава Україні!" і "Героям слава!", — Z) вважається явно політичним за своєю природою, маючи історичне і мілітаристське значення", вважають в УЄФА.

8 червня Російський футбольний союз відправив на адресу УЄФА ноту протесту через нову українську форму. Раніше цю форму вже затвердила УЄФА.

Збірна України з футболу на Євро-2020 зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Чемпіонат почнеться 11 червня.