Нападника на Макрона засуджено до чотирьох місяців в'язниці.

Підсудний не розкаявся у своїх діях і вказав на їхнє політичне підґрунтя.

Французький суд засудив 28-річного Дам’єна Тареля (Damien Tarel), котрий вдарив президента Франції Емманюеля Макрона, до чотирьох місяців в'язниці з негайним відбуванням покарання. Такий вирок озвучив суд міста Валанс, де в четвер, 10 червня, проходило засідання у справі про напад на главу держави. Засудженого взяли під варту зразу ж у залі суду. Про це повідомила газета Le Monde.

Суд також додатково призначив зловмиснику 14 місяців умовного ув'язнення і постановив позбавити його цивільних прав на три роки. Тарелеві також заборонено протягом п'яти років володіти зброєю. Крім того, відтепер він не зможе обіймати будь-які посади на державній службі.

На процесі звинувачення вимагало для нападника півтора року позбавлення волі. Прокурор Алекс Перрен (Alex Perrin) нагадав, що за статтею звинувачення (ст.222-13 КК Франції) максимальне покарання становить три роки в'язниці і штраф 45 тисяч євро. Ляпас, завданий президенту, обвинувач назвав «актом навмисного насильства». «Цей вчинок абсолютно неприпустимий», – наголосив Перрен, зазначивши, що витівка Тареля – це «не просто бажання вдарити», а й «принизити» президента. Прокурор також вказав на ризик рецидиву, з урахуванням «холоднокровної рішучості», з якою діяв Тарель.

Сам Тарель під час слухань заявив, що не відмовляється від своїх дій. Він не став приховувати політичного підґрунтя свого вчинку. Зловмисник стверджував, що президент «уособлює в його очах занепад країни». Він вважає, що його слова «справили враження на всіх учасників руху "жовті камізельки"». Самого себе підсудний назвав «патріотом» і людиною, близькою до правих політичних поглядів.

Нагадаємо, що у вівторок, восьмого червня, в містечку Тен л'Ермітаж департаменту Дром Дам’єн Тарель завдав ляпаса президентові Емманюелю Макрону під час спонтанного виходу глави держави до співвітчизників, які зібралися його привітати під час поїздки реґіонами. Удар був завданий у момент, коли Макрон тиснув руку Тарелеві, який також вигукнув монархічне гасло: «Монжуа Сен-Дені!» (Montjoie, Saint-Denis – військовий клич французів у Середньовіччі і девіз королів Франції) і «Геть Макрона!» (À bas la Macronie).