Макрон дістав ляпаса під час спілкування з громадянами.

Нападник виявився прихильником монархічних ідей.

 

 

Президент Франції Емманюель Макрон отримав ляпаса під час візиту в департамент Дром на південному сході країни. Як повідомило міжнародне французьке радіо RFI, у вівторок, 8 червня, глава держави, який прибув з візитом, вийшов до натовпу місцевих шканців, щоб привітати їх. Аж тут один з присутніх, котрому президент потиснув руку, завдав Макронові удар по щоці, вигукнувши монархістське гасло: «Монжуа Сен-Дені!» (Montjoie, Saint-Denis, військовий клич французів у Середньовіччі і девіз королів Франції) і «геть Макрона!» (À bas la Macronie). 

 

Охорона оперативно відреагувала, відтіснивши главу держави і поваливши на землю нападника. Як повідомляють ЗМІ, за підсумками інциденту на місці події були затримані двоє осіб, в тім числі чоловік, котрий вдарив президента. Поліція теж провела обшук у помешканні нападника.

 

«Такі дії щодо глави держави спрямовані проти самої демократії. Демократія – це діалог, це змагання думок, але це ніяк не вербальні образи і не фізичний напад», – заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс на засіданні нижньої палати парламенту, яке відкрилося незабаром після інциденту.

 

Сам Емманюель Макрон вважає напад на нього окремим ні з чим не пов'язаним інцидентом, значення якого не слід перебільшувати. Таку думку він висловив, коментуючи інцидент в інтерв'ю реґіональному сайту Le Dauphine. «Не будемо перебільшувати цей інцидент, який я вважаю ізольованим фактом. Це не повинно відволікати увагу від інших проблем, які стосуються більшості», – зазначив він.

08.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Луцишина із Томчанія
Уляна Галич
Світ, у якому не говориться про незручні теми, у якому замовчується насильство, біль, образи, у якому культ мовчання побутує над усім іншим – цей світ-у-якому-не говориться, світ, де упосліджені позбавлені голосу, – він вже залишається у минулому.
08.06.21 | | Штука
Повернення Луціва-шевченкознавця
Роксана Харчук
Декому ще й досі складно прийняти той знущальний тон, в якому Шевченко написав про Хмельницького в сатиричній епітафії «Якби-то ти, Богдане п’яний». Але не Луці Луціву. 
07.06.21 | | Штука
Нова диво-коаліція
Максим МУЛЯР
Біньямін Нетаньягу більше не буде прем’єром. В Ізраїлі після енної спроби вдалося створити урядову коаліцію без правої партії «Лікуд», яка вже, здавалося б, вросла у владу.
07.06.21 | | У світі
Нервові клітини розпізнають, що ми їмо
Нервові клітини блукаючого нерва (nervus vagus) здійснюють протилежні функції, регулюючи харчову поведінку людини.
07.06.21 | | Наука
Книга довжиною у XX століття
Мирослав Трофимук
Ім’я Наталії Ужвій раніше звучало доволі часто. Нині забулось. Тому книга Наталії Колесніченко-Братунь "У піжмурки з долею" своєчасна, необхідна, а також захоплююча з багатьох оглядів
07.06.21 | | Минуле
Навіщо потрібні сновидіння?
Нова гіпотеза пояснює сновидіння, ґрунтуючись на особливостях штучного інтелекту, і трактує світ культури – від художніх романів до кінофільмів – за аналогією зі сном. 
06.06.21 | | Наука
Сон впливає на депресію
Якщо зсунути свій сон лише на годину раніше, можна знизити ризик депресії на 23%.
04.06.21 | | Наука
Читач, який взявся за пензель
Наталія Мочернюк
Малярське осмислення Шевченка і Франка в роботах Валерія Шаленка, виконаних в естетиці наївного мистецтва розкриває нам глибоку й гармонійну натуру самого художника, який передчасно відійшов у засвіти торік.
04.06.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.