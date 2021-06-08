Макрон дістав ляпаса під час спілкування з громадянами.

Нападник виявився прихильником монархічних ідей.

Президент Франції Емманюель Макрон отримав ляпаса під час візиту в департамент Дром на південному сході країни. Як повідомило міжнародне французьке радіо RFI, у вівторок, 8 червня, глава держави, який прибув з візитом, вийшов до натовпу місцевих шканців, щоб привітати їх. Аж тут один з присутніх, котрому президент потиснув руку, завдав Макронові удар по щоці, вигукнувши монархістське гасло: «Монжуа Сен-Дені!» (Montjoie, Saint-Denis, військовий клич французів у Середньовіччі і девіз королів Франції) і «геть Макрона!» (À bas la Macronie).

Охорона оперативно відреагувала, відтіснивши главу держави і поваливши на землю нападника. Як повідомляють ЗМІ, за підсумками інциденту на місці події були затримані двоє осіб, в тім числі чоловік, котрий вдарив президента. Поліція теж провела обшук у помешканні нападника.

«Такі дії щодо глави держави спрямовані проти самої демократії. Демократія – це діалог, це змагання думок, але це ніяк не вербальні образи і не фізичний напад», – заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс на засіданні нижньої палати парламенту, яке відкрилося незабаром після інциденту.

Сам Емманюель Макрон вважає напад на нього окремим ні з чим не пов'язаним інцидентом, значення якого не слід перебільшувати. Таку думку він висловив, коментуючи інцидент в інтерв'ю реґіональному сайту Le Dauphine. «Не будемо перебільшувати цей інцидент, який я вважаю ізольованим фактом. Це не повинно відволікати увагу від інших проблем, які стосуються більшості», – зазначив він.