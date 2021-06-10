UEFA вимагає від збірної України прибрати із футболок гасло "Героям слава!".

 

Асоціація європейських футбольних асоціацій (UEFA) у четвер, 10 червня, зобов'язала Україну внести зміни до форми української національної збірної для участі у чемпіонаті Європи з футболу Євро-2020. Нагадаємо, на формі зображені кордони країни, які включають незаконно анексований Росією півострів Крим, а також гасла "Слава Україні!" / "Героям слава!".

 

 

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

 

Керівний орган європейського футболу заявив, що напис "Героям слава!" має "явно політичний характер", і тому вимагає його прибрати.

 

При цьому в УЄФА заявили, що з форми не треба прибирати карту України разом з окупованим РФ Кримом і непідконтрольними Україні частинами Донбасу, оскільки Резолюція Генеральної асамблеї ООН "визнає територіальні кордони, які зображені на формі".

 

В УЄФА зазначили, що перша частина гасла "Слава Україні!" може "розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнодержавного значення". Утім "специфічне поєднання двох фраз ("Слава Україні!" і "Героям слава!", - Z) вважається явно політичним за своєю природою, маючи історичне і мілітаристське значення", вважають в УЄФА.

 

Офіс Президента України заявив, що гасло "Слава Україні!" на формі національної збірної по футболу не може викликати жодних застережень, а відповідь "Героям Слава!" записана "в душі кожного українця". У принципі, Банкова солідаризувалася з рішенням УЄФА: гасло "Слава Україні!" належить зберегти, ну а пару для цього гасла може залишатися на рівні фольклору. 

 

"Українська держава поважає принципи, якими керуються у своїх діяльності такі міжнародні спортивні організації, як УЄФА, і рішення, які вони мають ухвалювати без жодного політичного впливу чи втручання. Наші футболісти на полях Європи намагатимуться прославити свою країну. Тому гасло "Слава Україні!" на формі національної збірної є абсолютно слушним та не може викликати жодних застережень... І коли кожен українець, який є справжнім патріотом своєї батьківщини, чує "Слава Україні!", то у нього вже на рівні підсвідомості з’являється гасло-відповідь "Героям Слава!". Ці словосполучення записані в душі кожного українця", - ідеться у коментарі ОП, отриманому виданням "Українська правда"

 

8 червня Російський футбольний союз відправив на адресу УЄФА ноту протесту через нову українську форму. Раніше цю форму вже затвердила УЄФА.

 

Збірна України з футболу на Євро-2020 зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Чемпіонат почнеться 11 червня.

 

10.06.2021

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