Освітній комітет ВР схвалив проєкт, котрий дозволяє навчати іноземців російською.

 

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав русифікаторський законопроєкт №3717, котрий дозволяє навчати іноземних студентів російською мовою, а не українською або англійською, як передбачено чинним законодавством.

 

 

Про це повідомила народна депутатка із фракції "Голос" Наталія Піпа на своїй сторінці у Facebook.

 

"Комітет підтримав російську мову для іноземців в університетах! 8 – "за", 3 – "проти", 1 – "утримався". №3717 – винесуть в сесійну залу ВРУ! Готуємося до боротьби!" – написала Піпа.

 

Як поінформував громадський діяч Тарас Шамайда, проєкт підтримало 7 нардепів зі "Слуги народу" і ще 1 від "ОПЗЖ":

 

Бабак Сергій, "Слуга народу", голова комітету – ЗА

Воронов Володимир, "Слуга народу" – ЗА

Гришина Юлія, "Слуга народу" – ЗА

Грищук Роман, "Слуга народу" – УТРИМАВСЯ

Кириленко Іван, "Батьківщина" – ПРОТИ

Коваль Ольга, "Слуга народу" – ЗА

Колебошин Сергій, "Слуга народу" – ЗА

Колюх Валерій, "Слуга народу" – ЗА

Лис Олена, "Слуга народу" – ЗА

Лукашев Олександр, "ОПЗЖ" – ЗА

Павленко Ростислав, "Європейська солідарність" – ПРОТИ

Піпа Наталія, "Голос" – ПРОТИ

 

"Я категорично проти російської мови в українських університетах! Я проти поширення у світі думки, що в Україні не потрібно знати українську, бо там усі говорять російською!" – коментувала раніше Наталія Піпа.

 

"Я не бачу жодної необхідності російської мови у ЗВО. Минулого року в Україні навчалося майже 64 тис. іноземних студентів. Топ-10 країн, з яких до нас приїжджають вчитися: Індія (майже 15 тисяч), Марокко (6 тис.), Нігерія, Єгипет, Китай, Азербайджан, Туркменістан, Туреччина, Ізраїль, Грузія. Росії у топ-10 немає! І фактично жодна з перелічених країн не має рідної мови – російської! Іноземці, які їдуть вчитися до України, мають знати, що наша мова – українська, а не російська. І вчитися українською, як потенційні громадяни України. Або англійською, як міжнародною мовою спілкування", – наголошувала депутатка.

 

09.06.2021

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