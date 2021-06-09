Мешканець Сочі застрелив двох судових виконавців.

Вони намагалися виселяти його сім'ю з хати, яку суд визнав незаконною будівлею.

 

 

В Адлерському районі російського курортного міста Сочі чоловік застрелив двох судових виконавців. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на інформацію поліції.

 

«Двоє судових приставів прийшли виселяти родину з будинку за рішенням Адлерского суду. Господар взяв мисливську рушницю і застрелив їх на смерть. Чоловік сам повідомив про вбивство і здався поліцейським», – розповів агентству анонімний представник поліції.

 

Інформаційне агентство ТАСС повідомило, що вбивцею є 61-річний Вартан Кочіян. «Він відмовився пустити приставів досередини, а також полишити будинок. Через кілька хвилин він відкрив по приставах вогонь з мисливської рушниці», – розповів співрозмовник агентства.

 

Злочинця затримано й доставлено у місцевий відділок поліції. З’ясувалося, що він, окрім усього, володів зброєю незаконно.

 

У пресслужбі адміністрації Сочі уточнили, що ще 2019 року був поданий позов про визнання самовільними забудовами одноповерхових будівель барачного типу, розташованих у першій санітарній зоні. У жовтні 2020 року Адлерский районний суд позов задовольнив.

09.06.2021

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