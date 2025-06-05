У Воронезькій області стався вибух на залізничних коліях.

Рух потягів в один бік призупинено.

 

 

У четвер, п’ятого червня, на залізничних коліях у Воронезькій області Росії стався вибух. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Вибух стався на 725-му кілометрі перегону Євдаково – Сагуни. Внаслідок вибуху пошкоджено залізничне полотно.

 

Рух потягів в один бік призупинено. За попередньою інформацією, сходження вагонів і постраждалих немає.

 

Губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв незабаром заявив, що на ділянці залізниці зупинено кілька потягів, оскільки машиніст одного з них «помітив незначне пошкодження полотна». «Постраждалих немає. Причину інциденту вже встановлюють оперативні служби, їхні представники перебувають на місці», – повідомив губернатор.

 

Нагадаємо, що ввечері 31 травня і зранку першого червня обвалилися мости в Брянській і Курській областях. Російська влада заявляла про підрив і диверсію. Під час першого обвалу в Брянській області під мостом проїжджав пасажирський потяг, внаслідок інциденту кілька вагонів зійшли з рейок. Загинуло семеро людей, понад сто отримали поранення. Керівник слідчого комітету РФ Алєксандр Бастрикін стверджує, що за підривами мостів у Курській і Брянській областях стоїть Україна.

 

Своєю чергою, очільники Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко вважає, що підриви мостів в РФ – це спецоперація Москви для зриву перемовин. «Складається враження, що Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин – з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з'являється спокуса показати нас "країною-терористом", щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області, триває на сході. Росія не вперше використовує "підриви під чужим прапором"», – написав він у Telegram-каналі.

 

05.06.2025

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