У Росії обвалилися два транспортних мости.

Російська влада стверджує, що причиною обвалення мостів був підрив.

 

 

У Курській області в ніч на неділю, першого червня, стався обвал мосту під час руху товарного потяга. Частина потяга впала на автомобільну дорогу, виникла пожежа. Про це повідомило російське інформаційне агентство Interfax з покликом на слова виконувача обов’язків губернатора реґіону Олександра Хінштейна.

 

Аварія сталася на 48-му кілометрі траси Тросна-Калинівка Залізногірського району. «Автомобільну дорогу, що проходить під мостом, перекрито», – уточнив Хінштейн.

 

Внаслідок інциденту постраждали троє людей – один машиніст і два його помічники, заявили в Слідчому комітеті Росії (СКР). Причина обвалення мосту – підрив, зазначили у СКР.

 

Це вже друге за добу обвалення транспортного мосту в Росії. Декількома годинами раніше в Брянській області впав автомобільний міст, під яким в цей момент проїжджав пасажирський потяг, що прямував маршрутом Климово – Москва. Потяг зійшов із рейок. Внаслідок аварії загинули семеро людей та постраждали 69, у тому числі троє дітей, повідомив губернатор реґіону Олександр Богомаз.

 

Пізніше губернатор заявив, що міст під Брянськом було підірвано. «Відбувся підрив мосту на трасі під час руху потяга, де було 388 пасажирів», – повідомив Богомаз в етері телеканалу «Россия 24».

01.06.2025

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