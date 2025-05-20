Росіяни, згідно зі свіжою соціологією, не вважають Україну головним ворогом.

Трьома головними ворогами у Росії зараз вважають Францію, Велику Британію і Німеччину.

 

 

Попри те, що активність бойових дій між Росією та Україною лише зростає, частка громадян Росії, які вважають Україну ворожою державою, знизилася до мінімуму з 2014 року. Це випливає зі звіту Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) за результатами опитування громадської думки – повідомляє російський інформаційний портал life.ru.

 

У ході опитування, проведеного ВЦВГД у квітні 2025 року, Україну серед країн, з якими у РФ «склалися найбільш напружені, ворожі відносини», назвали лише 38 відсотків респондентів. Нагадаємо, що у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і розпочала військові дії на сході України, цей показник становив 32 відсотки, у 2018-му – 39 відсотків, у 2019-му – 53 відсотки, у 2022-му – 43 відсотки. Тим самим наразі Україна, згідно з підсумками опитування, перебуває на четвертому місці у списку найбільш ворожих для Росії країн. Три роки тому вона посідала друге місце після США.

 

Своєю чергою, Сполучені Штати Америки, які за останні 11 років вважали ворожими 67-76 відсотків росіян, нині займають лише п'яте місце з результатом 27 відсотків.

 

А от трьома головними ворогами росіяни зараз вважають Францію (48 відсотків опитаних), Велику Британію (42 відсотки) та Німеччину (41 відсоток). До першої десятки увійшли також Польща (26 відсотків), держави Балтії та загалом «країни ЄУ/Європа». Відповідне питання було відкритим, респондентам пропонувалося самим дати не більше п'яти відповідей.

 

На запитання про «найдружніші» до Росії країни найбільше респондентів назвали Китай (65 відсотків), Білорусь (41 відсоток), Індію та КНДР (по 26 відсотків), а також Іран (16 відсотків) та Казахстан (11 відсотків).

 

А ще 2022 року Північну Корею вважали дружньою лише 4 відсотки опитаних росіян, у 2019-му – один відсоток. Іран у тому ж списку назвали 10 відсотків респондентів у 2022 році та 3 відсотки – у 2019-му.

20.05.2025

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