Росія опублікувала текст свого варіанта меморандуму.

Він фактично повторює всі ультимативні вимоги Путіна.

 

 

Кремль нарешті опублікував текст російського меморандуму, який був переданий українській делегації на перемовинах у Стамбулі другого червня. Його пункти повторюють ультиматум, виставлений російським диктором Владіміром Путіним Україні, й фактично є вимогою про капітуляцію України.

 

Кремль вимагає, щоб Україна визнала російський суверенітет над Кримом і чотирма частково окупованими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою, які в документі названо «Новоросією». Україна теж повинна вивести звідти свої війська «на узгоджену з Росією відстань».

 

Окрім того, Україна повинна повністю відмовитися від зовнішньої військової підтримки, зупинити мобілізацію, скасувати воєнний стан та провести вибори президента й парламенту. Київ повинен відмовитися від вступу до будь-яких військових союзів, обмежити розмір своєї армії і визнати російську мовою державною.

 

Кремль також вимагає, щоб українці відмовилися від права на репарації, а міжнародна спільнота зняла з Росії санкції. Причому Київ повинен підтримати скасування санкцій проти Росії.

 

Голова української делегації на перемовинах у Стамбулі міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що отримав російський меморандум й українська команда матиме тиждень на аналіз російських умов припинення вогню. Тому офіційної реакції на документ наразі не було.

 

Проте чимало з цих вимог Росія заявляла і раніше, а Україна відповідала на них однозначною відмовою. Україна категорично не погоджується на нейтралітет, відмовляється обмежуватиме свою армію чи визнавати суверенітет Росії над своїми територіями. Київ у своєму варіанті меморандуму наполягає на повному припиненні вогню, розробці гарантій безпеки за участю міжнародної спільноти, після чого готовий сприяти поетапному зняттю санкцій із Росії – з можливістю поновлення.

 

03.06.2025

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