Російські силовики провели обшук на складі, де, ймовірно, зберігалися українські дрони.

Затримано всіх, хто має стосунок до складу і здачі його в оренду, а також орендарів сусідніх приміщень.

Співробітники правоохоронних органів Росії провели обшук на складі в Челябінську, де, ймовірно, збирали контейнери з FPV-дронами, які Служба безпеки України використовувала для атак на російські військові аеродроми. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

За даними Telegram-каналів Mash і Baza, близькі до силових структур, слідчі провели обшук у будівлі на Свердловському тракті в промзоні Челябінська в рамках кримінальної справи про «теракт». Вони взяли проби, щоб перевірити наявність вибухових речовин. За даними Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ», виявлено сліди гексогену.

Стало відомо, що російські силовики мали намір затримати орендодавців і орендарів складу. За даними Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ», затримано «всіх, хто має стосунок до складу і здачі його в оренду», а також орендарів сусідніх приміщень. Проте людина, яка орендувала саме той склад, де зберігалися дрони, завчасно виїхала з Росії до Казахстану.

Обшук провели після того, як російські «воєнкори» повідомили, що склад з фотографій, які з'явилися в українських медіа після атаки дронів, схожий на склад у Челябінську.

Загалом зі складу в Челябінську виїхало п'ять фур, на яких розташовувалися контейнери з безпілотниками. Слідчі вже затримали й допитали водіїв фур, з яких запускали дрони під час атаки по аеродромах. Вони розповіли, що машини належали 37-річному Артему, імовірно, громадянину України.

Нагадаємо, що в неділю, першого червня, українські FPV-дрони атакували військові аеродроми «Дягілєво» в Рязанській області, «Оленья» в Мурманській області, «Біла» в Іркутській області та «Іваново» в Іванівській області. стратегічної авіації РФ. Дрони запускалися з фур, припаркованих на трасі неподалік авіабаз. Як стверджувалося, загалом дрони знищили 41 літак стратегічної авіації РФ, у тому числі А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

У телевізійному зверненні президент України Володимир Зеленський розкрив деякі деталі операції. За його словами, всього в операції було задіяно 117 FPV-дронів і стільки ж операторів дронів. «Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – "офіс" нашої операції на території Росії розташовувався прямо поряд з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей», – сказав президент.