В Афганістані бойовики вбили 10 співробітників британо-американської НКО.

Афганські офіційні особи вважають, що напад було скоєно бойовиками руху «Талібан».

Щонайменше 10 співробітників британо-американської некомерційної організації HALO Trust, яка спеціалізується на знешкодженні мін та боєприпасів, були вбиті бойовиками. Ще 14 людей отримали поранення. Як повідомила газета The New York Times з покликом на афганський телеканал 1TV, пізно ввечері у вівторок, восьмого червня, на групу співробітників напали бойовики в масках, які відкрили по людях безладний вогонь.

Трагедія сталася в провінції Баглан. Прессекретар Міністерства внутрішніх справ Афганістану Тарік Аріан звинуватив бойовиків руху «Талібан» у нападі. За його словами, усі жертви – громадяни Афганістану

HALO Trust заснована в 1988 році і працює над розмінуванням та знешкодженням вибухових пристроїв по всьому світу. Її штат налічує понад вісім тисяч співробітників.

За офіційними даними, випадки нападів з боку «Талібану» загалом стрімко почастішали після рішення США вивести війська з Афганістану. Зараз таліби ведуть бої з представниками влади в 26-и з 34-х провінцій країни.