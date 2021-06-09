Помер голова Київського братства ОУН-УПА 93-річний Орест Васкул.

8 червня на 93-му році життя відійшов у засвіти голова Київського крайового братства вояків ОУН-УПА, боєць дивізії "Галичина", політв'язень ГУЛАГу Орест Васкул.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив дослідник визвольного руху Володимир Бірчак.

"Відходять останні і справжні... Сьогодні на 93-му році життя відійшов у кращі світи Орест Васкул. Він із 1992 року очолював Київське крайове братство вояків ОУН та УПА. Пройшов через лави підпілля ОУН та дивізії "Галичина". Тричі був арештований радянською системою, але завжди продовжував боротьбу", – написав Бірчак.

"Після полонення в бою під Бродами у липні 1944 року пройшов ряд пересильних та фільтраційних таборів і зрештою опинився в Башкирії. Звідти вдалося втекти та повернутись в Україну, потім був черговий арешт та чергова втеча, знову повернення в Україну і діяльність в підпіллі ОУН до 1947 року. Згодом черговий арешт та відбуття покарання до 1956 року. У 1984-1986 знову був заарештований та відбував покарання в Луганській області. Незламний!", – прокоментував Володимир.

Орест Васкул народився 28 травня 1928 року в селі Серафинці Городенківського повіту на Прикарпатті у сім'ї вчителів.

Батько – Васкул Петро (1895-1941), четар УСС, сотник УГА, член Проводу ОУН. Мати – Марія Яшан (1900-1930)..

У 1942 році Орест Васкул вступив у лави Юнацтва ОУН. З 1943 року – член ОУН (б).

У 1943 році добровільно записався у дивізію "Галичина". Пройшов вишкіл біля Дембіци. Під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон. Його заслали до Башкирської АССР. Звідси втік, у 1947 році заарештували знову, засудили до 25 років таборів, 5 років позбавлення прав. Більшу частину просидів в БПРах – бараках посиленого режиму. Згідно з рішенням президії Верховної Ради СССР, звільнений 25 червня 1956 року.

З 1968 року проживав у селі Ясногородка Київської області.

У 1980 році вступив на заочне навчання у Ризький будівельний інститут, який не закінчив – 8 лютого 1984 року Ореста Васкула ще раз заарештували за антирадянську діяльність. Судили в Києві й дали одинадцять років в'язниці. Сидів у тюрмі в Алчевську. 26 грудня 1987 року його звільнили.

Із 1992 року Орест Васкул був головою Київського крайового братства ОУН-УПА та членом головної Булави Всеукраїнського братства ОУН-УПА.