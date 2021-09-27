На Франківщині помер вояк дивізії «Галичина» політв’язень Василь Наконечний.

 

У Калуші на 97-му році життя відійшов у засвіти вояк дивізії «Гaличинa» Василь Наконечний. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомив керівник «Національного Корпусу Івано-Франківська» Сергій Сивачук.

 

 

«26 вересня на 97-му році життя відійшов у вічність дивізійник, учасник боїв під Бродами, вояк УПА, багаторічний в'язень радянських концтаборів (покарання відбував у Воркуті), почесний громадянин м. Калуша – Василь Наконечний.

 

Від імені Haціонaльнoго Kopпуcу Івано-Франківська та всього Aзoвськoго руху приносимо щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять Герою!» – зазначив політик.

 

Калуська міська рада на чолі головою Андрієм Найдою та депутатський корпус висловили співчуття сім’ї, родині, близьким з приводу «тяжкої і непоправної втрати Василя Михайловича Наконечного – почесного громадянина м. Калуша».

 

 

«Серце великого життєлюба перестало битися на 97 році життя. Воно було віддане Україні та Калуській громаді. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного, поділяємо її горе. Нехай пам'ять про покійного Василя Михайловича назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та всіх, хто його знав, любив і поважав. Вічна пам’ять…» – йдеться у повідомленні Калуської міської ради.

 

 

 

Для довідки.

 

Василь Наконечний народився 9 вересня 1925 року у селі Лука Калуського повіту на Станіславщині в сім'ї селянина. Був другою дитиною в сім’ї; старший брат Олександр загинув у концентраційному таборі в Німеччині, куди потрапив за доносом. Навчався у Рогатинській гімназії.

 

У 1941 році Василь Наконечний вступив до дивізії «Галичина». Він пройшов військовий вишкіл у Австрії, Чехословаччині, також ніс службу у лавах дивізії у контррозвідці. Після того, як дивізія в 1944-му була розбита під Бродами, пішов воювати у лави УПА. У 1956 році одружився з Анною, у них народився син Михайло. Того ж року повернулися в Україну. З 1963 до 1978 року працював виробничим майстром на заводі у Калуші і вийшов на пенсію.

 

У 1990-х роках брав участь у розкопках поховань у Дем’яновому лазу, у смт Войнилові, селах Студінці, Цвітовій, Підмихайлі.

 

У 2018 році Василеві Наконечному присвоїли звання Почесного громадянина Калуша.

 

Фото kalushcity.gov.ua, facebook.com/serhiy.syvachuk

27.09.2021

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