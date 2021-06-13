Голову київського братства УПА, дивізійника Ореста Васкула поховали з військовими почестями.

У Києві з військовими почестями провели в останню путь голову Київського крайового братства ОУН-УПА, ветерана дивізії “Галичина”, визначного борця за волю України Ореста Васкула, який помер у віці 93 років.

Як пише інтернет-видання "Новинарня", чин похорону відбувся в неділю, 13 червня. У Михайлівському золотоверхому монастирі ПЦУ панахиду відслужили ієромонах Михаїл Карнаух та протоієрей Сергій Ткачук, капелан Київського крайового братства ОУН-УПА.

“Пана Ореста поховали з офіційним похоронним церемоніалом Міністерства оборони України та почесною вартою Окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького”, – зазначив громадський і церковний діяч Андрій Ковальов.

Поховали Ореста Васкула біля могили дружини й сина у Ясногородці Фастівського району на Київщині, де ветеран мешкав із 1968 року після повернення із совєцького полону в Воркуті.

“Це неймовірно, що Ореста Васкула проводжають в останній шлях згідно з новим військовим церемоніалом поховання, заснованим на козацькій минувшині, досвіді українських повстанців та міжнародних традиціях”, – прокоментували у ГО “Експертний корпус”.

Орест Васкул народився 28 травня 1928 року в селі Серафинці на Городенщині Івано-Франківської області у сім’ї вчителів.

У 1942 році вступив до лав Юнацтва ОУН. Із 1943 року – член ОУН(б). 1943 року записався в дивізію “Галичина”, пройшов вишкіл у Польщі. Під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон, був засланий до Башкирської АРСР. Утік, у 1947 році заарештований знову, засуджений до 25 років таборів та п’яти років позбавлення прав. Більшу частину терміну просидів в бараках посиленого режиму.

За рішенням президії Верховної Ради СССР звільнений 25 червня 1956 року.

Повернувся до України, де зустрівся з прихованим переслідуванням, зокрема відмовою в прописці. Повернувся до Воркути.

Із 1968 року проживав у селі Ясногородка Київської області.

У 1980 році вступив на заочне навчання у Ризький будівельний інститут, який не закінчив через арешт. 8 лютого 1984 року Васкул був знову заарештований за антирадянську діяльність. Його судили в Києві, дали одинадцять років в’язниці. Карався в місті Алчевськ Луганської області. 26 грудня 1987 року був звільнений.

У 1995–2010 роках Орест Васкул був членом Головного проводу ОУН(б) та головою Теренового проводу ОУН(б) в Україні.

Із 1992 року – голова Київського крайового братства ОУН-УПА, член головної Булави Всеукраїнського братства ОУН-УПА.

Балотувався під час виборів до Верховної Ради України 2006 року, №5 у списку ВО “Свобода”.

Помер у Києві 8 червня 2021 року.