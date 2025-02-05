Аґенти ФБР, які розслідували штурм Капітолію, подали до суду на мін'юст.

Вони поскаржилися, що міністерство юстиції США збирає про них інформацію для евентуальної розправи.

Дев'ять агентів Федерального бюро розслідувань (ФБР) подали позов проти міністерства юстиції Сполучених Штатів через розслідування справи про штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа шостого січня 2021 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Позивачі попросили федеральний суд у Вашінґтоні заборонити мін'юсту та виконувачеві обов'язків генпрокурора Джеймсові Макгенрі (James McHenry) збирати інформацію про аґентів, які брали участь у цьому розслідуванні.

Прізвища позивачів не називаються через побоювання за їхню безпеку. Позов було подано після того, як заступник генпрокурора Еміль Боув (Emil Bove) – колишній адвокат Трампа – попросив співробітників ФБР до п’ятого лютого заповнити анкети з даними про їхню участь у розслідуванні штурму Капітолію.

У ФБР розцінили збір інформації про співробітників як частину «політичних чисток», ініційованих як «політично вмотивована відплата» Трампа після повернення до Білого дому. «Це розпорядження є незаконним і видане як помста», – заявили позивачі. У позові також зазначається, що минулого тижня мін'юст звільнив кількох керівних співробітників ФБР, які брали участь у розслідуванні справ проти Трампа.

За словами позивачів, вони представляють щонайменше шість тисяч нинішніх чи колишніх співробітників ФБР, які так чи інакше були залучені до розслідування «злочинних дій та зловживання владою з боку Дональда Трампа або осіб, які діють від його імені».

Наприкінці січня міністерство юстиції США звільнило низку співробітників, які брали участь у розслідуваннях проти Трампа. Джеймс Макгенрі висловив сумніви у тому, «що вони допоможуть у лояльній реалізації програми президента».

Нагадаємо, що після перемоги Трампа на виборах п’ятого листопада було припинено дві кримінальні справи проти нього. Трамп серед іншого звинувачувався у спробі фальшування результатів виборів 2020 року та причетності до штурму Капітолію. У разі засудження йому загрожувало позбавлення волі терміном до десяти років. Трамп неодноразово відкидав звинувачення і в ході передвиборчої кампанії виставляв себе жертвою політично вмотивованого «полювання на відьом». А зразу ж після інавґурації 20 січня він помилував близько 1500 учасників штурму Капітолію.