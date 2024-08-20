Розвідка США звинуватила Іран у кібератаці на передвиборчі штаби Трампа і Гарріс.

Іран звинувачення відкидає.

 

 

За недавніми кібератаками, націленими на передвиборчі штаби Дональда Трампа та Камали Гарріс, стояв Іран. Такого висновку дійшли Управління директора Національної розвідки Сполучених Штатів, ФБР та Аґенція з кібербезпеки за підсумками спільного розслідування. По це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Згідно зі заявою відомства, метою атаки було посилити політичні розбіжності в американському суспільстві напередодні виборів.

 

 «Ми спостерігали дедалі аґресивнішу діяльність Ірану під час цього виборчого циклу, зокрема операції з вчинення впливу на американську громадськість та кібероперації, спрямовані на президентські кампанії. Розвідувальна спільнота впевнена, що іранці за допомогою соціальної інженерії та інших методів намагалися отримати доступ до осіб, які безпосередньо причетні до президентських кампаній обох політичних партій. Подібна діяльність спрямована на те, щоби вплинути на виборчий процес у США», – йдеться у спільній заяві спецслужб, опублікованій на сайті ФБР.

 

В іранській місії при ООН назвали звинувачення США необґрунтованими. «Іран не має ні наміру, ні мотиву втручатися у президентські вибори у США. Якщо уряд США щиро вірить в обґрунтованість своїх заяв, він має надати нам відповідні докази, якщо є такі, тоді ми відреагуємо на них відповідним чином», – йдеться в повідомленні іранської місії при ООН.

 

Нагадаємо: 10 серпня видання Politico повідомило, що виборчий штаб Дональда Трампа зазнав масованої кібератаки, до якої причетний Іран. Телеканал CNN зазначив, що, за однією з версій ФБР, гакери зламали електронну пошту політтехнолога Роджера Стоуна (Roger Stone), колишнього радника Дональда Трампа. За інформацією The Washington Post, кібератаки також зазнав штаб Джо Байдена ще до виходу чинного президента з передвиборчих перегонів.

20.08.2024

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