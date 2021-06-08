На горі Пікуй обвалилася статуя Ісуса Христа.

Про зникнення гіпсової фігури Ісуса Христа з гори Пікуй повідомили туристи у Facebook-спільності «Хочу_в_гори» після походу у неділю, 6 червня. На горі залишився лише постамент. Коли саме обвалилася статуя, невідомо. Розмови про її відновлення поки не ведуть.

Мешканці сіл Верхнє Гусне та Кривка на Турківщині повідомили про руйнацію статуї у місцеву поліцію, повідомило LMN.

Зокрема, мешканці села Кривка дізналися про це наприкінці травня.

«29 травня ми мали сходження на гору Пікуй, присвячене вшануванню річниці від смерті Івана Франка. Побачили, що на місці, де була статуя Ісуса, залишилася лише підставка. Тут немає 100-відсоткової впевненості, що статую знесли вандали. Вона не була досить міцною, тому могла просто не витримати навали снігу чи сильного вітру. Але, можливо, це й справа рук вандалів. Бо на горі колись стояв металевий хрест. Так вони умудрилися його зігнути», – розповів староста села Кривка Михайло Повханич.

Сільський голова села Верхнє Гусне Іван Ільницький вважає, що найімовірніше статуя, яка останнім часом була у поганому стані, обвалилася і впала у прірву.

«Скоріше всього, то природнє явище, але, можливо, і вандали знищили. Статуя була потріскана, і, можливо, вітром знесло в урвище. Уламків ми не знайшли», – зазначив Іван Ільницький у коментарі ZAXID.NET.

Судячи з зимових фото з гори Пікуй, фігура Ісуса сильно обмерзала під час снігопадів.

Зазначимо, статую Ісуса Христа на горі Пікуй встановили та освятили за ініціативою громад довколишніх сіл у 2017 році «задля миру» перед Днем Незалежності.

Гора Пікуй має висоту 1408 метрів, вона є найвищою вершиною у Львівській області. Гора розташована на межі Львівської і Закарпатської області та є найвищою точкою Вододільного хребта українських Карпат. На вершині Пікуя розташовані стовп-обеліск та два хрести.

Фото Богдана Ільківа, Юрія Гнатина, lmn.in.ua