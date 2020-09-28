Львів’янин виборов титул «Найсильніша людина України».

 

У Хусті на Закарпатті у суботу, 26 вересня, відбулося змагання «Найсильніша людина України» за участі всіх найсильніших стронґменів країни. Перемогу здобув 25-річний львів'янин Павло Кордіяка, повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету у Львівській області.

 

Фото https://sport.ua

 

Силачі змагалися у шести вправах, зокрема: перетягували на час вантажівку вагою 8,5 тонн на 20 м; піднімали по шість снарядів, кожен з яких важчий за попередній; переносили на дистанції 20 м 170-кілограмові щити та 375-кілограмові коромисла. У фіналі стронґмени здійснювали підйом чотирьох куль вагою від 120 до 180 кг на платформи висотою від 120 до 150 см.

 

Фото https://strongman.org.ua

 

За сумою виступів у шести вправах Павло Кордіяка на 4 бали випередив володаря титулу «Найсильніша людина України» останніх чотирьох років киянина Олексія Новікова. Той у фіналі підняв правицю Кордіяка догори, що засвідчило визнання переможця.

 

Фото https://strongman.org.ua

 

У підсумку змагань Кордіяка отримав 44 бали, Новіков – 40 балів, а бронзовим призером став чернівчанин Олександр Кочергін, який отримав 34,5 бала.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ


Важкоатлет Павло Кордіяка закінчив Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, де спершу навчався єдиноборствам.

 

 У 2017 році Павло на етапі Кубка України зі стронґмену здобув звання «Найсильніша людина Львова», а чемпіоном України у цьому виді спорту став 2019 року.
 

 

28.09.2020

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