Львів’янин виборов титул «Найсильніша людина України».

У Хусті на Закарпатті у суботу, 26 вересня, відбулося змагання «Найсильніша людина України» за участі всіх найсильніших стронґменів країни. Перемогу здобув 25-річний львів'янин Павло Кордіяка, повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету у Львівській області.

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Силачі змагалися у шести вправах, зокрема: перетягували на час вантажівку вагою 8,5 тонн на 20 м; піднімали по шість снарядів, кожен з яких важчий за попередній; переносили на дистанції 20 м 170-кілограмові щити та 375-кілограмові коромисла. У фіналі стронґмени здійснювали підйом чотирьох куль вагою від 120 до 180 кг на платформи висотою від 120 до 150 см.

Фото https://strongman.org.ua

За сумою виступів у шести вправах Павло Кордіяка на 4 бали випередив володаря титулу «Найсильніша людина України» останніх чотирьох років киянина Олексія Новікова. Той у фіналі підняв правицю Кордіяка догори, що засвідчило визнання переможця.

Фото https://strongman.org.ua

У підсумку змагань Кордіяка отримав 44 бали, Новіков – 40 балів, а бронзовим призером став чернівчанин Олександр Кочергін, який отримав 34,5 бала.