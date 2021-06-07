Збірна виступить на чемпіонаті у футболках із Кримом і "Слава Україні!" – Росія вже шлякує.

 

Національна футбольна збірна України презентувала форму команди перед Чемпіонатом Європи з футболу 2020 року, котрий стартує цього тижня. Головними атрибутами форми є силует країни та гасла "Слава України! – Героям слава!". У Росії висловили вимогу заборонити форму.

 

 

"Національна збірна Україна виступатиме на Євро-2020 в новій – особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і усіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну. Де на «Слава Україні!» відповідають гаслом «Героям слава!», яке тепер також буде на формі та надихатиме наших футболістів на нові перемоги", – прокоментував президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у Facebook.

 

"Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони битимуться за всю Україну. А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі. Це надзвичайно важливо і для футболістів, які дуже хвилюються і мріють виступити якнайкраще на Євро-2020, і для мільйонів наших вболівальників, які вірять у команду Андрія Шевченка", – додав він.

 

Нова форма українських футболістів викликала бурхливу реакцію в Росії.

 

Речниця МЗС Росії Марія Захарова написала у Telegram, що зображення карти України з Кримом є "відчайдушною мистецькою акцією". Вона також розкритикувала напис "Слава Україні! – Героям слава!".

 

Депутат Госудми Росії Дмитро Свищев закликав заборонити українській команді виходити в таких футболках на поле. "На спортивних стадіонах не має бути місця політичним деклараціям", – сказав Свищев "Чемпіонату".

 

Між тим, пресова служба UEFA у відповідь на запит російського видання "Спорт-Експрес" повідомила: "Форма збірної України, як і всіх інших команд на Євро-2020, була схвалена УЄФА згідно з чинними правилами екіпірування", – написали з УЄФА.

 

Чемпіонат Європи стартує 11 червня. А 7 червня збірна України вийде у новій формі на поле в Харкові в товариській грі проти Кіпру.

 

 

07.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Нова диво-коаліція
Максим МУЛЯР
Біньямін Нетаньягу більше не буде прем’єром. В Ізраїлі після енної спроби вдалося створити урядову коаліцію без правої партії «Лікуд», яка вже, здавалося б, вросла у владу.
07.06.21 | | У світі
Нервові клітини розпізнають, що ми їмо
Нервові клітини блукаючого нерва (nervus vagus) здійснюють протилежні функції, регулюючи харчову поведінку людини.
07.06.21 | | Наука
Навіщо потрібні сновидіння?
Нова гіпотеза пояснює сновидіння, ґрунтуючись на особливостях штучного інтелекту, і трактує світ культури – від художніх романів до кінофільмів – за аналогією зі сном. 
06.06.21 | | Наука
Сон впливає на депресію
Якщо зсунути свій сон лише на годину раніше, можна знизити ризик депресії на 23%.
04.06.21 | | Наука
Читач, який взявся за пензель
Наталія Мочернюк
Малярське осмислення Шевченка і Франка в роботах Валерія Шаленка, виконаних в естетиці наївного мистецтва розкриває нам глибоку й гармонійну натуру самого художника, який передчасно відійшов у засвіти торік.
04.06.21 | | Штука
Суспільство інтерв’ю
Юстина Добуш
Ми любимо жанр інтерв’ю, бо парадоксально не любимо свого спілкування. Нам зручніше приховувати справжнє в собі, щоб могти подобатись умовним іншим.
04.06.21 | | Дискурси
ELP «Tarkus»: пів століття найкращому альбому року
Ілько ЛЕМКО
Не виходиш із дива, як гурт з такою складною, навороченою, незрозумілою для більшості музикою став таким популярним і комерційно успішним. Другий альбом Емерсона, Лейка і Палмера Melody Maker назвало найкращим альбомом 1971 року
04.06.21 | | Минуле
Сюрпризи Львівської опери
Львівська національна опера завершить сезон 4 липня. Цього місяця театр підготував чимало сюрпризів: від поновлення вистав до запрошення співаків – зірок світових оперних сцен від Нью-Йорка до Сіднея. Огляд топ-подій червня.
03.06.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.