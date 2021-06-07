ХДС переміг на виборах у Саксонії-Ангальт.

Існувала небезпека, що лідером перегонів до парламенту цієї німецької землі стане прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини».

У німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт у неділю, 6 червня, пройшли вибори до ляндтаґу (земельного парламенту). Згідно з попередніми результатами, перемогу на них здобув правоцентристський Християнсько-демократичний союз (ХДС), набравши 37,1 відсотка голосів. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Таким чином, християнські демократи значно поліпшили показник минулих виборів 2016 року, коли за них віддали свої голоси 29,8 відсотка виборців.

Раніше експерти говорили про можливість перемоги на виборах правопопулістської прокремлівської партії «Альтернатива для Німеччини» (Alternative für Deutschland – AfD). Проте вона зайняла друге місце з величезним відривом від лідера – за неї проголосувало лише 20,8 відсотка виборців (24,3 в 2016 році). Відтак побоювання, що виборці виведуть AfD в переможці, не виправдалися.

Проте на третій позиції опинилася ще одна прокремлівська, але вже лівопопулістська Ліва партія. Вона заручилася підтримкою 11% тих, хто проголосував. Урядова Соціал-демократична партія Німеччини здобула лише 8,4% голосів. За «зелених» проголосувало 5,9%. Ліберальну Вільну демократичну партію підтримали 6,4% виборців.

З 2016 року в Саксонії-Ангальт урядує коаліція в складі ХДС, СДПН і «зелених», яка отримала назву «кенійської», оскільки відповідні партійні кольори – чорний, червоний і зелений – формують державний прапор Кенії.

Під час виборчої кампанії 67-літній прем'єр-міністр землі, християнський демократ Райнер Газелофф (Reiner Haseloff) відкинув можливість співпраці з AfD після виборів до ляндтаґу. Тож, найімовірніше, чинна коаліція збережеться.

Земельні вибори у Саксонії-Ангальт експерти вважають останньою репетицією перед виборами парламентськими, які відбудуться 26 вересня поточного року.