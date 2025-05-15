Велика Британія і Німеччина розроблять зброю «глибокого точного удару».

Таким чином Берлін і Лондон намагаються «зміцнити європейську складову в НАТО», щоб Європа могла «захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні».

 

 

Велика Британія і Німеччина спільно розроблять нову високоточну далекобійну зброю. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву уряду Об’єднаного Королівства. Нова зброя «глибокого точного удару» диспонуватиме дальністю дії, що перевищуватиме дві тисячі кілометрів.

 

Проєкт ґрунтується на зобов'язанні щодо розробки нової зброї, яке міститься в оборонному пакті 2024 року (bilateral defence pact). Тоді обидві країни наголосили на необхідності того, щоб Європа була здатна захистити себе в умовах можливої ​​ескалації російсько-української війни. Документ, зокрема, передбачає «захист східного флангу НАТО, усунення прогалин у потенціалі, покращення оперативної сумісності та подальшу підтримку України».

 

За даними Reuters, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі (John Healey) та його німецький колега Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт створення зброї великої дальності на зустрічі в Берліні. У заяві не наводять додаткових подробиць про терміни реалізації проєкту чи його бюджету.

 

Міністри також обговорять спільні закупівлі торпед для морських патрульних і розвідувальних літаків, а також оголосять про угоду з купівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва, зазначено в заяві.

 

«Завдяки проєктам у повітряній, наземній, морській та кібернетичній сферах ми спільно підвищуватимемо наш оборонний потенціал, зміцнюючи тим самим європейську складову в НАТО», – заявив Борис Пісторіус. «Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання, створюючи робочі місця, розвиваючи навички та стимулюючи інвестиції по всій Великій Британії та Німеччині», – зазначив Гілі.

 

15.05.2025

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