Мерц непрямо відмовився надавати ракети TAURUS Україні найближчим часом.

Німецький канцлер відтермінував процес передачі щонайменше на кілька місяців.

Україна найближчим часом не отримає від Німеччини давно очікуваних ракет TAURUS у рамках військової допомоги. Про це непрямо заявив бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц, хоча раніше сам різко критикував свого попередника Олафа Шольца за те, що той відмовлявся надавати ракети Києву.

У середу, 28 травня, під час пресконференції у Берліні спільно з президентом Володимиром Зеленським Фрідріх Мерц ухилився від однозначної відповіді на запитання про TAURUS. «Я не буду публічно повідомляти про конкретні види зброї», – заявив він.

Проте згодом німецький канцлер розвинув цю тему в інтерв’ю в програмі Heute Journal на телеканалі ARD. «Звичайно, це (передача ракет Україні, – ред.) є в сфері можливого», – сказав Мерц. Однак далі він висловив застереження: «TAURUS вимагає багатомісячного навчання українських військовиків. Якщо ми поставимо їх через пів року або через рік, то сьогодні Україна все одно не скористається ними. Тому ми зосереджуємося на поточній підтримці країни, яка зазнала нападу, у тісній співпраці з європейськими партнерами». Керівник німецького уряду також додав, що всі ці дії можуть бути непотрібними, якщо Росія захоче миру, бо «Кремль може закінчити цю війну за годину».

Водночас Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина надаватиме багато іншої військової допомоги Україні, яку можна використати негайно. Нагадаємо, що після розмови Мерца зі Зеленським міністерство оборони в Берліні повідомило, що «Німеччина надасть Україні подальшу військову допомогу в розмірі близько п’яти мільярдів євро». У спеціальному повідомленні підкреслено, що подальша допомога є необхідною через російські атаки, «в яких загинуло і було поранено багато цивільних осіб, а також через масове руйнування цивільної інфраструктури». Німецьке військове відомство повідомило, що допомога буде фінансуватися з коштів, які вже затвердив Бундестаґ.

На згаданій пресконференції у середу Мерц і Зеленський оголосили про співпрацю в царині виробництві ракет далекого радіусу дії. З цією метою планується підписання угоди про виробництво далекобійної зброї в Україні. «Не буде жодних обмежень щодо дальності. Україна може захищатися також проти військових цілей за межами своєї території. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами», – заявив Мерц. Зеленський, своєю чергою, повідомив, що Україна уклала з Німеччиною нові домовленості щодо спільного виробництва озброєння, насамперед дронів.