Фрідріх Мерц стрімко нарощує рейтинг схвалення після глибокого падіння.

Те саме відбувається з урядовим блоком ХДС/ХСС, який знов вийшов на перше місце в електоральній соціології.

Рейтинг бундесканцлера Німеччини Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) стрімко зріс за останній місяць. Про це свідчать свіжі результати опитування громадської думки, проведені Інститутом вивчення громадської думки Insa. Згідно з ними, сьогодні 36% громадян ФРН задоволені роботою Мерца. Таким чином з моменту здобуття посади голови уряду рейтинг Мерца зріс аж на 13 відсоткових пунктів. Про це повідомив німецький інформаційний портал t-online.

Проте кількість невдоволених роботою канцлера все ще переважає. Негативну оцінку йому виставили аж 45% респондентів. Позитивом є те, що місяць тому таких було на чотири відсоткові пункти більше. Ще 19% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Новий федеральний уряд у складі блоку ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини також сприймається більш позитивно: 37% учасників опитування (плюс 8 в. п.) позитивно оцінюють роботу «чорно-червоної» коаліції, 45% (мінус 1 в. п.) – негативно, 18% не дали відповіді.

Тепер щодо електоральної соціології. Якби вибори до німецького Бундестаґу відбулися зараз, то за правлячий блок ХДС/ХСС проголосували б 27% виборців, це на один відсотковий пункт більше, ніж під час попереднього опитування. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини», яка ще в квітні вийшла в електоральні лідери, у травні зрівнялася з ХДС/ХСС, а тепер опустилася на другу позицію з результатом 23% (мінус 1 в. п.). Підтримка СДПН становить 16% (мінус 1 в. п.), Лівої партії – 10% (мінус 1 в. п.), у «зелених» – 11% (плюс 1 в. п.).

Якщо ж звернути увагу на особисті рейтинги німецьких політиків, то чемпіонство продовжує утримувати міністр оборони соціал-демократ Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Нагадаємо, що він завжди виступав за посилення військової допомоги для України. За шкалою від +5 до -5 Пісторіус отримав оцінку 2,3. За ним йдуть міністр фінансів лідер соціал-демократів Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil), далі міністр закордонних справ християнський демократ Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul), вони набирають 0,8 і 0,7 відповідно. Мерц трохи поліпшив свої позиції і вийшов з мінусів з оцінкою 0,0.