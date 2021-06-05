Данілов: Німеччина та Франція також відповідальні за анексію Криму.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Німеччина і Франція частково відповідальні за анексію Криму. Пан Данілов певен, що Росія наважилася на агресію через відмову європейських країн у 2008 році надати Україні та Грузії план дій щодо членства у НАТО.

Про це Данілов заявив на брифінгу після засідання РНБО, передає Hromadske.

Секретар Радбезу зазначив, що серед країн Європи наразі найбільше зацікавлені у співпраці з РФ акурат Німеччина та Франція.

"І нам це дуже неприємно, бо саме ці дві країни у 2008 році відмовили в ПДЧ, коли майже було все готово, Грузії і Україні. І ми пам’ятаємо, що у 2008 році на Грузію напала РФ. Після того у нас є ситуація з окупованим Кримом. Чи мають за це нести відповідальність Німеччина та Франція? Я вважаю, що мають", — сказав секретар РНБО.

Олексій Данілов підкреслив, що у сьогоднішньому світі "говорити лише про свою стурбованість" - занадто мало.

Зі слів Данілова, на засіданні РНБО 4 червня у таємному режимі розглянули питання поглиблення інтеграції України в Північноатлантичний альянс (НАТО) й ухвалили низку відповідних рішень. Зробили це перед самітом Альянсу, який запланований на 14 червня. Україну на нього, як і інших партнерів, не запросили.