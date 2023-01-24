Фінляндія готова зачекати на Швецію для синхронізації вступу до НАТО.

Наразі вступ Швеції блокує Анкара, і зволікання може тривати до наступних виборів турецького парламенту у травні.

Пекка Гаавісто

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто (Pekka Haavisto) заявив, що не бачить необхідності розсинхронізовувати процес вступу своєї країни до НАТО разом зі Швецією. Про це повідомив фінський інформаційний портал Yle. «Варіант номер один для безпеки Фінляндії та Швеції, як і раніше, полягає в тому, щоб країни вступити до НАТО одночасно», – сказав глава зовнішньополітичного відомства Фінляндії під час пресконференції.

Водночас Гаавісто визнав, що процес вступу може бути загальмований через позицію Туреччини. Нагадаємо, що напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що Анкара не підтримає заявку Швеції на членство в НАТО. Турецьку владу обурило проведення перед турецькою амбасадою в Стокгольмі антиісламської акції ультраправої організації, на якій відбулося спалення муляжу Корану.

«Потрібний тайм-аут, перш ніж ми повернемося до тристоронніх перемовин і побачимо, де ми опинилися, коли вляжеться напруженість після поточної ситуації, тому поки що не слід робити висновків», — сказав Пекка Гаавісто.

Він також зазначив, що Фінляндія, Швеція і Туреччина намагаються домовитися про нову тристоронню зустріч на початку весни для оцінки ситуації. На думку фінського міністра, «вступ Фінляндії та Швеції до НАТО буде відкладено як мінімум до виборів у Туреччині». Президентські та парламентські вибори у Туреччині відбудуться 14 травня.

За словами Гаавісто, з точки зору безпеки Фінляндії та Швеції варіантом номер один усе ще є те, що країни прямуватимуть до НАТО одночасно. Водночас він допустив і перегляд такої позиції, якщо справа занадто затягнеться. «Фінляндії, можливо, доведеться переглянути свою заявку на одночасне членство в НАТО зі Швецією, якщо заявку Швеції буде відкладено на триваліший період часу», – заявив Гаавісто.

Нагадаємо, що глави держав – членів НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу ще на саміті п’ятого липня 2022 року. Утім для завершення процедури протокол повинні ратифікувати парламенти всіх 30-ти країн-членів. Наразі з цим зволікають парламентарі Туреччини й Угорщини.