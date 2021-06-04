"Буде боляче": МЗС засудило запрошення Лукашенка бойовикам руху "ЛНР".

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба засудив заяву білоруського політика Олександра Лукашенка, котрий повідомив про можливість запрошення до Мінська бойовиків "ЛНР", аби вони "допитали" журналіста Романа Протасевича.

 

 

Кулеба заявив в етері телеканалу "1+1", що Лукашенко своїми діями штовхає Україну до реакції.

 

"Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних. Не буду закидуватися погрозами, але хочу сказати, що є речі, які ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України – одна з таких", – сказав очільник МЗС.

 

Кулеба додав, що наразі між Києвом та Мінськом немає дипломатичних каналів попри роботу посольств. "Утім, це для вирішення гуманітарних питань. Політичного діалогу між Україною і Білоруссю наразі немає. Київ не визнав Лукашенка", – нагадав Кулеба.

 

Голова МЗС підкреслив, що Київ не хоче політичної чи економічної війни з Мінськом, а тому "діятиме зважено".

 

Нагадаємо, Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.

 

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною посадки став сигнал про замінування. Білоруські спецслужби затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

 

Згодом бойовики із руху "ЛНР" оприлюднили знимки Романа Протасевича із Донбасу. Його звинувачують у стосунку до бойових дій із полком "Азов".

 

04.06.2021

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