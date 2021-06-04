Росія відмовляється від доларів у структурі Фонду національного добробуту.

Це пов’язано з американськими санкціями й ризиком блокування доларових активів російського уряду за кордоном.

Уряд Російської Федерації вирішив повністю відмовитися від інвестицій коштів Фонду національного добробуту (ФНД) в доларові активи. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на слова російського міністра фінансів Антона Сілуанова. Він пояснив таке рішення «макроекономічними і геополітичними тенденціями останніх років».

«Ми, як і Центробанк Росії, ухвалили рішення про скорочення вкладень коштів ФНД в доларові активи. Якщо сьогодні у нас по структурі близько 35% вкладень ФНД в долари (у грошовому обчисленні це $39,8 млрд, – Z), 35% – в євро, то ми ухвалили рішення про те, щоб вийти з доларових активів повністю, заступивши вкладення в долари збільшенням євро, збільшенням в золото. Долари становитимуть 0%, євро – 40%, юань – 30%, золото – 20%, фунти і ієни – по 5%», – заявив Силуанов, виступаючи перед журналістам на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

За його словами, заміщення відбудеться «досить швидко, протягом місяця». «Як конкретно проводити ці операції, вирішить Банк Росії, який виступає аґентом уряду з купівлі чи продажу валюти», – вказав Силуанов.

Фонд національного добробуту – це державний резервний фонд, який формується за рахунок додаткових нафтогазових надходжень до бюджету.

Експерти прямо зв'язали рішення відмовитися від доларової частки в суверенному фонді з американськими санкціями. Зрештою, цього не приховують і в російському уряді. Наприклад, перший віце-прем'єр РФ Андрій Бєлоусов зізнався: «Це пов'язано в тому числі і з загрозою санкцій, яку ми отримали і сприйняли від американського керівництва». За його словами, існує великий ризик блокування доларових активів російського уряду за кордоном.