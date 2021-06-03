Зеленський передав до ВР проєкт закону про олігархів.

Президент України Володимир Зеленський передав до Верховної Ради проєкт закону "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Законопроєкт передбачає, що визначенням олігархів в Україні займатиметься Рада національної безпеки і оборони.

Згідно зі законопроєктом, рішення про визнання особи, що має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), прийматиме Рада національної безпеки і оборони на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Рішення набуватиме чинності з дня офіційного опублікування указу Президента України і є обов'язковим до виконання.

Олігархом, тобто особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, вважатимуть фізичну особу, яка одночасно відповідає щонайменше трьом із ознак:

– бере участь у політичному житті;

– може впливати на засоби масової інформації;

– є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який у день набуття чинності цим законом є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку згідно зі законом "Про захист економічної конкуренції" і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це положення;

– підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких він є) перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Розрахунок вартості активів здійснюватиметься сукупно з розміром активів особи та суб'єктів господарювання, де вона виступає бенефіціаром. При розрахунку вартості активів не враховуватимуть активи, що належать особі у масових медіях.

Передбачено створення реєстру олігархів.

Особам, які включені до реєстру, заборонено: здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до закону "Про політичні партії в Україні"; бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Особи, включені до реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законом "Про запобігання корупції".

Також передбачено, що у випадку контакту публічного службовця з олігархом або його представником такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти. Визначається, коли не подається декларація про контакти, наприклад, коли це сталося на офіційних заходах, хід яких відображається в режимі прямої трансляції по радіо, телебаченню або через інтернет в режимі, доступному для масового сприйняття, а також на судових засіданнях.

Тим часом Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив низку зауважень до поданого Президентом законопроєкту.

"Сама ідея правильна, багато слушних речей. З урахуванням того, які функції передбачаються для Ради національної безпеки і оборони – а вона саме дорадчий, консультативний, координаційний орган – їй не властива функція відносити тих чи інших громадян до тих чи інших категорій. Тому, я думаю, варто було б створити окремий орган, який займався б такими питаннями. Можливо, за аналогією з тими комісіями, які займаються відбором до НАБУ, САП, можливо, із залученням іноземних експертів", – сказав Разумков, згідно з повідомленням "Української правди".

"Є й інші перестороги. Тому що у РНБО, на мій погляд, виникає конфлікт інтересів, тому що і Голова Верховної Ради, і Президент, і інші високопосадовці входять до складу РНБО. І якщо ми говоримо гіпотетично, що є якийсь голова Верховної Ради, який якось пов'язаний з олігархами, або будь-який інший посадовець – прем'єр-міністр, міністр, – то навряд чи він буде підтримувати ідею включення такої особи до вищезазначеного списку, і це буде відвертим конфліктом інтересів під час ухвалення того чи іншого рішення, і тим більше під час розгляду таких питань", – зазначив Разумков.

Натомість партія "Європейська солідарність" виступила зі заявою, в котрій наголосила: проєкт закону спрямований персонально проти Петра Порошенка.

"Цей законопроєкт має на меті захоплення влади шляхом присвоєння Зеленському позаконституційних диктаторських повноважень, де позасудовим шляхом призначатимуться правильні або неправильні політики, а контрольований Зеленським регулятор без суду визначатиме доброчесність або недоброчесність ЗМІ", – ідеться в заяві "ЄС".

У партії зазначають, що держава повинна докладати зусиль для зменшення впливу великого бізнесу на ухвалення бюджетних і політичних рішень, але не шляхом ухвалення популістських законів, а системними змінами в антимонопольному й антикорупційному законодавстві. При цьому в повідомленні зазначається, що реальні кроки в цьому напрямі були зроблені саме під час президентської каденції Порошенка.

"Очевидно, з точки зору Зеленського олігархами є ті, хто не подобається йому особисто, – і, безумовно, Порошенко в цьому списку перебуває на першій позиції. Зеленський намагається в будь-який спосіб позбутися Порошенка", – переконані в "Європейській солідарності".

"Олігархи – це ті, хто при владі, а не під тиском влади в опозиції, це ті, хто незаконно мають тіньовий і корупційний вплив на першу виконавчу владу та розподіл бюджетних ресурсів, на призначення податкових пільг та інших преференцій... Хто має міцні залаштункові зв'язки з владою, тільки вдає із себе борців з олігархами, а насправді дотується ними й обслуговує їхні інтереси", – заявили в партії Петра Порошенка.