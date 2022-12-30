За рік війни 500 найбагатших людей світу втратили $1,4 трильйона.

За підрахунками Bloomberg, статки російських олігархів скоротилися на понад 93 мільярди доларів.

Роман Абрамовіч, Ілон Маск, Сем Бенкман-Фрід, Чанпен Чжао, Марк Цукерберг, Гаутам Адані

Для переважної більшості світових багатіїв 2022-й став роком втрат. За минулі 12 місяців активи 500 найбагатших людей Землі скоротилися на 1,4 трильйона доларів. Про це свідчать підрахунки, які зробили експерти інформаційної аґенції Bloomberg. Цей рік завдав драматичного фінансового падіння групі мільярдерів, чиї статки зросли до незбагненних висот в епоху легких грошей.

Причиною втрат передовсім була руйнівна війна, розв’язана Росією проти України, яка спричинила паралізуючі санкції проти титанів її бізнесу. Але не тільки. Втрати статків були також спричинені шахрайством у царині криптовалютних бірж, витівками Ілона Маска, нового власника Twitter, тощо. І це все у поєднанні з широкомасштабною інфляцією та аґресивними діями центральних банків. Тільки у Маска, Джеффа Безоса, Чанпена Чжао та Марка Цукерберга пропало близько 392 мільярдів доларів з їхнього сукупного капіталу.

Драматичних втрат зазнали російські олігархи. З початку вторгнення російських окупаційних військ в Україну найбагатші росіяни втратили понад 93 мільярди доларів свого статку, підрахував Bloomberg. За даними аґенції, безпосередньо 24 лютого російські бізнесмени втратили 46,6 мільярда доларів. У наступні місяці після запровадження західних санкцій вони втратили ще 47 мільярдів доларів.

Схудли статки й найбагатших бізнесменів України. З лютого їхні сукупні активи скоротилися більш ніж на 20 мільярдів доларів — із 40 до 22,5 мільярда доларів.