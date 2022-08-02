Сукупні статки 25 найбагатших росіян з початку року скоротився на $60 млрд.

Найбільших втрат зазнав Олексій Мордашов з початку року його статки зменшилися на 8,2 мільярда.

 

                        Олексій Мордашов

 

На початку серпня сукупний статок 25 найбагатших російських бізнесменів становив 322,57 мільярда доларів. Вісім місяців тому ця сума була на 60,25 мільярда біьлшою. Такі підрахунки наводить інформаційни портал Meduza, покликаючись на дані рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index.

 

До п'ятірки найбагатших росіян за версією Bloomberg увійшли:

 

- Володимир Потанін – 31,6 мільярда доларів. З початку року він збільшив свій статки на 691 мільйон доларів.

- Леонід Міхельсон – 26,7 мільярда доларів. За минулі вісім місяців він втратив 5,73 мільярдів.

- Володимир Лісін – 22,5 мільярда доларів. Його статки скоротилися на 5,5 мільярда.

- Олексій Мордашов – 20,6 мільярда доларів. Він втратив найбільше з початку року — 8,2 мільярда.

- Алішер Усманов – 20,4 мільярда доларів. Його втрати становили 894 мільйони.

 

Також великих втрат зазнали Геннадій Тимченко (його статки зменшилися на 5,81 мільярда), Роман Абрамович (-5,98 мільярда), Віктор Рашніков (-4,92 мільярда).

02.08.2022

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