На Львівщині і Франківщині викрили ділків на масовому продажі фальшивих результати ПЛР-тестів.

На Івано-Франківщині напередодні, 2 червня, правоохоронці затримали двох зловмисників, які приймали замовлення на фальшиві довідки про негативні результати ПЛР-тестів на Covid-19. Сьогодні, 3 червня, у Львові працівники СБУ і поліції викрили фірму, яка масово продавала фальшиві ПЛР-тести з негативним результатом тесту на Covid-19.

Івано-Франківські правоохоронці встановили, що на Прикарпатті нелегальний бізнес організували двоє мешканців області: 33-річний чоловік та 54-річна жінка. Під видом організації з надання інформаційних послуг, вони приймали замовлення на виготовлення посвідчень водія, учасників бойових дій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, довідок про відсутність судимості, дипломи про вищу освіту, довідки про залишки на рахунках в банках, довідки ПЛР-тестів, відмітки щодо перетину державного кордону, повідомила поліція Івано-Франківської області.

Для клієнтів змовники створили сайт, на якому розмістили рекламу з надання послуг з отримання закордонних віз. Безпосереднім виготовленням фальшивих документів займався раніше судимий 66-річний чоловік у себе вдома та в приміщені майстерні. Правоохоронці здійснили кілька оперативних закупок різного роду документів, експертиза яких підтвердила факт підробки. Під час здійснення чергової оборудки у середу змовників затримали.

Правохоронці здійснили 10 обшуків, та вилучили підроблені штампи та печатки органів виконавчої влади, бланки суворої звітності, документи з ознаками підробки, приладдя для виготовлення підроблених документів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, «чорнові» записи, вогнепальну зброю, а також готівку у різній валюті на загальну суму майже 2 мільйони гривень.

Трьом фігурантам справи вручили підозри за ч.2 ст.199 Криміналнього кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. До суду подали клопотання на обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини зловмисники можуть провести за ґратами до десяти років.

Тим часом у Львові сьогодні, 3 червня, правоохоронці викрили фірму, яка масово продавала фальшиві ПЛР-тести з негативним результатом тесту на Covid-19. Ділки підробляли результати досліджень, QR-коди, бланки та печатки діючих установ, які виконують лабораторні дослідження. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.

За інформацією СБУ, фірма, яка займається оформленням документів для виїзду за кордон, зокрема, візами для українців, котрі їдуть на роботу в інші країни, як додаткову послугу пропонувала клієнтам вже готові ПЛР-тести.

Правоохоронці встановили, що фальшиві довідки почали продавати ше від початку пандемії у 2020 році. За місяць ділки виробляли до 200 фальшивих тестів.

«Довідку ділки підробляли впродовж доби. Її вартість сягала від 600 до 800 гривень, залежно від рівня якості фальшивки: довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче», – зазначено у повідомленні СБУ Львівщини.

У Львівській обласній прокуратурі повідомили, що слідчі провели шість обшуків в офісах та автомобілях працівників, під час яких вилучили чорнові записи, підроблені довідки з тестуванням на Covid-19, офіційну документацію, підроблені печатки.

«Фальшиві довідки використовувались для швидкого та безперешкодного перетину кордону та для уникнення 14-денної самоізоляції після повернення в Україну», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За висновками експертів, дії зловмисників могли сприяти поширенню пандемії COVID-19 та зашкодити іміджу України на міжнародній арені.

На власника фірми ФОП відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому), за що передбачено позбавлення волі від 3 до 8 років. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Ігор Клименко наприкінці квітня повідомив, що починаючи з березня 2020 року розпочато близько 160 кримінальних справ через шахрайські схеми, пов’язані з протидією поширенню коронавірусу. Це питання перебуває на особливому контролі у правохоронців. 20 фігурантам уже повідомлені підозри.

Фото if.npu.gov.ua, lviv.gp.gov.ua, ssu.gov.ua