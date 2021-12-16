На кордоні з Польщею утворилися черги через нові правила в’їзду.

У пунктах пропуску «Шегині» та «Краковець» на Львівщині сьогодні уранці, 16 грудня, були значні черги легкових автівок та вантажівок, що утворилися напередодні. Аналогічною була ситуація у «Ягодині» на Волині. Польща посилила вимоги для перетину кордону.

150 легкових автівок і майже 200 вантажівок «застигли» у черзі поблизу пункту пропуску «Шегині». До пів сотні автівок стояло на під'їзді до пункту пропуску «Краковець».

«З 00:00 годин 15 грудня розпочали діяти нові обмеження для в'їзду громадян України в Республіку Польща. Зокрема, крім сертифіката про вакцинацію, який необхідно показати, громадяни повинні мати негативний результат тестування, який зроблений не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону. Ця вимога не стосується дітей віком до 15 років», – прокоментувала речниця сьомого прикордонного загону Олександра Кучковська.

Відтак громадяни, які не знали про новацію, проходять тестування перед перетином кордону та очікують його результатів.

Оновлені правила в'їзду до Польщі стосуються мандрівників з-поза меж Європейського Союзу, у тому числі й українців. Окрім документа про вакцинацію, для перетину кордону вимагають негативний ПЛР чи антиген-тест на ковід, зроблений не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону. Результат ПЛР чи антиген-тесту має бути вказаний польською або англійською мовами, пояснили у Держприкордонслужбі України.

Також уточнили, що ця вимога не поширюється на дітей, які навчаються у польських садочках і школах, та опікунів, які їх супроводжують.

За інформацією польського уряду, карантин у країні посилили через складну епідемічну ситуацію з коронавірусом та поширення нового штаму «Омікрон». Крім зміни правил вїзду, посилили і загальні карантинні обмеження: ліміт перебування відвідувачів у ресторанах, готелях і спортклубах знизили на 30%, а дискотеки та нічні клуби зачинили. З 20 грудня до 9 січня всі польські школярі перейдуть на дистанційне навчання.

Нагадаємо, у Польщі на коронавірус захворіли понад 3,9 мільйона мешканців, із яких 89 тис. померли, а понад 3,3 мільйона – вилікувалися. Водночас вакцинувались від ковіду майже 55% дорослого населення Польщі.

Фото 5.ua, suspilne.media