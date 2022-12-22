Засновника криптобіржі FTX Бенкмана-Фріда екстрадували до США.

Він постане перед судом у Мангеттені за звинуваченням із восьми пунктів

 

 

Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда (Sam Bankman-Fried) екстрадували до США. Під конвоєм і в кайданках його доставили з Багамських Островів до Нью-Йорка, де йому висунуто звинувачення в шахрайстві. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Федеральні прокурори оголосили, що двоє колишніх бізнес-партнерів Бенкмана-Фріда вже визнали свою провину і тепер співпрацюють зі слідством.

 

Федеральний прокурор Мангеттена Даміан Вільямс (Damian Williams) напередодні опублікував відеоролик у Twitter, в якому заявив, що Керолайн Еллісон (Caroline Ellison), яка раніше очолювала компанію Alameda Research, і співзасновник FTX Ґері Ванґ (Gary Wang) визнали себе винними в обмані інвесторів, які вклали гроші в платформу для торгівлі криптовалютою.

 

Новина про те, що двоє найближчих бізнес-партнерів Бенкмана-Фріда вирішили співпрацювати з прокуратурою, значно посилила тиск на колишнього мільярдера.

 

Федеральна комісія з цінних паперів і бірж у своїй заяві повідомила, що вона також звинуватила Еллісон і Ванґу у зв'язку з їхньою участю в багаторічній схемі з обману інвесторів FTX. Федеральна комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами теж повідомила, що висунула звинувачення у шахрайстві проти Еллісон та Ванґа.

 

Минулого тижня федеральні прокурори Мангеттена звинуватили Бенкмана-Фріда в розкраданні мільярдів доларів з активів клієнтів FTX для покриття збитків свого гедж-фонду Alameda Research, що прокурор Вільямс назвав одним із найбільших фінансових шахрайств у американській історії.

 

30-річний криптовалютний магнат визнав помилки в управлінні ризиками у FTX, але запевнив – він не вважає, що має нести кримінальну відповідальність.

 

На хвилі криптовалютного буму Бенкман-Фрід кілька разів ставав мільярдером і впливовим політичним донором у США, але крах FTX знищив його багатство та зіпсував йому репутацію. Причиною краху стала хвиля виведення коштів клієнтами на тлі побоювань щодо змішування коштів з Alameda Research.

 

Очікується, що Бенкманові-Фріду будуть висунуті звинувачення з восьми пунктів, включно зі шахрайством з використанням електронних засобів зв'язку, відмиванням грошей та порушенням правил фінансування виборчих кампаній.

22.12.2022

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