У Львові і Запоріжжі затримали шахраїв, які підробляли ковід-сертифікати та ПЛР-тести.

Чотирьох мешканців Львівщини та Запоріжжя затримали за організацію схеми виготовлення фальшивих ПЛР-тестів та свідоцтв про вакцинацію. Щомісяця вони заробляли близько 3 мільйонів гривень, виготовляючи фальшиві документи здебільшого для заробітчан, повідомив пресцентр СБУ сьогодні, 3 листопада.

За даними СБУ, організатор схеми шукав клієнтів серед охочих працевлаштуватися за кордоном. Його спільник, який здійснював рейсові міжнародні перевезення, також поповнював клієнтську базу. Інші члени банди виготовляли підробки та виконували роль кур’єрів.

Міжнародний сертифікат про вакцинацію коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест ‒ 500-600 гривень. Для «гуртових» замовників надавали знижки.

Щомісяця зловмисники виготовляли майже 1000 сертифікатів про вакцинацію та 2000 негативних ПЛР-тестів. Готові «замовлення» відправляли через популярні поштові сервіси та кур’єрів. Оплату отримували на банківські картки або готівкою. За даними СБУ, щомісяця члени угрупування заробляли близько 3 мільйонів гривень. СБУ наразі не повідомила, скільки місяців тривала незаконна діяльність.

Правоохоронці вилучили підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію, бланки негативних ПЛР-тестів, чорнову бухгалтерію. Крім того, вилучені інші підроблені документи: запрошення на роботу за кордоном та довідки для державних органів влади.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Фото ssu.gov.ua