Експрем'єр Чехії Бабіш виправданий у справі про шахрайство.

Прокуратура вимагала засудити його до трьох років позбавлення волі та штрафу на суму 10 млн крон.

У понеділок, дев’ятого січня, міський суд Праги виправдав колишнього прем'єр-міністра Чехії та депутата парламенту цієї країни Андрея Бабіша (Andrej Babiš), звинуваченого у шахрайстві зі субсидіями Європейської Унії. Про це повідомило чеське видання České noviny.

За словами судді Яна Шотта (Jan Šott), у діях Бабіша не виявлено складу злочину. Водночас виправдано й колишню радницю Бабіша Яну Надьову (Jana Nagyova). Адвокат експрем’єра Бабіша Едуард Бруна (Eduard Bruna) зізнався, виходячи зі зали суду, що не очікував виправдувального вироку.

Звинувачення вимагало засудити підсудного до трьох років позбавлення волі та штрафу на суму 10 млн крон (417 тис. євро). Прокурор має право подати апеляцію на це рішення.

За версією прокуратури, Андрей Бабіш використав виділені Євроунією два мільйони євро, призначені для підтримки малого та середнього бізнесу, для будівництва готелю «Гніздо лелеки» (Čapí hnízdo) на околицях Праги, власниками якого стали члени родини Бабіша. Земельну ділянку під забудову придбав у 2006 році холдинг Agrofert, який належав Бабішу. Звинувачення вважає, що політик приховав цей факт.

Розслідування справи тривало кілька років. У березні 2022-го нижня палата парламенту Чехії позбавила Бабіша депутатської недоторканності на запит прокуратури Праги.

Сам політик, який оголосив про намір балотуватися в президенти на виборах у 2023 році, відкидав усі звинувачення та наполягав на тому, що процес має політичний характер. Він пов'язав кримінальну справу з президентськими виборами. «Я дуже радий, що у нас є незалежна судова система і що суд підтвердив те, що я стверджував від самого початку, –що я невинний і не зробив нічого протизаконного», – прокоментував рішення суду Андрей Бабіш. Він наразі вважається одним із фаворитів президентських перегонів.