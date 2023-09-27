Суд визнав Трампа виним у шахрайському завищенні вартості своїх активів.

Прокуратура просить для експрезидента штраф на суму 250 млн доларів.

Суд у Нью-Йорку на Мангеттені дійшов висновку, що Дональд Трамп і компанія Trump Organization, яка належить його родині, обманним шляхом завищували вартість свого майна та інших активів упродовж багатьох років. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Таким чином, суддя Артур Енґорон (Arthur Engoron) вирішив, що колишній президент США може бути притягнутий до відповідальності за шахрайство. Судовий розгляд у справі Трампа розпочнеться другого жовтня.

Як випливає зі судових документів, у період між 2011 та 2021 роками родинний холдинг Trump Organization завищував вартість своїх активів на мільярди доларів, «щоб забезпечити собі кредити та договори страхування на вигідних умовах або зберегти їх». Такі махінації дозволили обвинуваченим отримати «сотні мільйонів доларів за рахунок незаконно заощаджених коштів та незаконного прибутку».

У судовій ухвалі йдеться, що Трамп, його сини Дональд-молодший та Ерік, донька Іванка, Trump Organization та інші відповідачі складали оцінки та завищували капітал Трампа відповідно до своїх бізнес-потреб. Тож Енґорон також розпорядився анулювати сертифікати, які дозволяли підприємствам Трампа, включно з Trump Organization, працювати в Нью-Йорку, і розпорядився призначити управителя для керування розпуском бізнесу експрезидента в штаті Нью-Йорк. Суддя також наклав санкції на адвокатів підсудних за те, що ті наводили «безглузді» юридичні аргументи.

Генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс (Letitia James) подала в цій справі позов проти Трампа у вересні 2022 року. Вона просила для Трампа штраф на суму 250 млн доларів. Тюремний термін за цим цивільним позовом колишньому главі держави не загрожує.

Сам Трамп називає всі висунуті проти нього звинувачення політичними, які мають на меті завадити йому балотуватися на президентських виборах 2024 року.