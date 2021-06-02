Греко-католики Італії перейшли на григоріанський календар.

Апостольський екзарх для вірних українців католиків візантійського обряду в Італії владика Діонісій Ляхович 31 травня 2021 року підписав декрет "Про перехід Апостольського екзархату в Італії на григоріанський календар".

Перехід відбудеться 1 вересня 2021 року, з нового літургійного року, йдеться у повідомленні на інтернет-сторінці Синоду УГКЦ.

"Піклуючись про духовний розвиток Апостольського Екзархату в умовах італійського середовища, часу та місії нашої Церкви, у турботі про вірних моїй опіці повірених, розуміючи потреби всіх вірян та дбаючи про можливість кожного вповні жити літургійним, а передусім євхаристійним життям", — йдеться у декреті.