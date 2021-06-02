Греко-католики Італії перейшли на григоріанський календар.

 

Апостольський екзарх для вірних українців католиків візантійського обряду в Італії владика Діонісій Ляхович 31 травня 2021 року підписав декрет "Про перехід Апостольського екзархату в Італії на григоріанський календар".

 

 

Перехід відбудеться 1 вересня 2021 року, з нового літургійного року, йдеться у повідомленні на інтернет-сторінці Синоду УГКЦ.

 

"Піклуючись про духовний розвиток Апостольського Екзархату в умовах італійського середовища, часу та місії нашої Церкви, у турботі про вірних моїй опіці повірених, розуміючи потреби всіх вірян та дбаючи про можливість кожного вповні жити літургійним, а передусім євхаристійним життям", — йдеться у декреті.

 

"Взявши до уваги пропозиції робочої групи з підготовки проведення календарної реформи (від 17 грудня 2020 р. Б.);

Заслухавши поради Пресвітерської Ради (Протокол № 1 від 20 травня 2021 р. Б.);

Відповідно до канонів: 178; 191, § 1; 199, § 1, Кодексу Канонів Східних Церков,

ПРОГОЛОШУЮ

перехід усіх українських громад Апостольського Екзархату в Італії на григоріанський календар з 1 вересня 2021 року, з початку Індикту, тобто Нового літургійного року", – зазначено в документі.

 

02.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Страшне і тихе слово Sürgün
Депортація кримських татар – одна з цілого циклу геноцидних практик Радянського Союзу. Втім, ми не можемо дозволити, щоби пам'ять про неї була розмита. 
01.06.21 | | Україна
Нейротехнології та нейроправа
Наїф аль Родхан
Чилі може стати першою країною, що законодавчо захистисть права на свободу волі, особисту автономію та конфіденційність розуму.
31.05.21 | | Наука
Проекти Центру Курбаса 
 Надія Мірошниченко
Тішить, що існує інтерес до сучасної вітчизняної драматургії, адже її розвиток – це особливий «барометр», який показує, наскільки оригінальний і актуальний театральний процес у країні. Але чому наш драматургічний процес подається так однобічно?
31.05.21 | | Штука
Повна пазуха питань
Юрко ТИМЧУК
Пошук і знаходження правильних відповідей зробили з мавпи людину, і тепер цей нібито розумний примат емпіричним шляхом часто пробує довідатися, "хто скоріше бігає – я чи електричка?". 
31.05.21 | | Україна
Чи створили коронавірус китайці?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Аґенти західних спецслужб розслідують походження коронавірусу. Якщо буде підтверджено витік SARS-Cov-2 з лабораторії у Вухані, то на Китай можуть накласти трильйонні штрафи.
31.05.21 | | У світі
Скільки може прожити людина?
Згідно з новим дослідженням, теоретично навіть 150 років. Але питання, чи прогрес у медицині впливає на цю фундаментальну межу залишається відкритим
29.05.21 | | Наука
Павичеві хозари
Василь МАХНО
Що підштовхнуло його на ризик приступити до писання експериментального роману? Без чого і кого не було б «Хозарського словника»?
29.05.21 | | Дискурси
Історія Європи (І)
Артуро Перес-Реверте
Був час, коли Європа була великою й озорила історію. З неї пішло майже все важливе, що сформувало світ: культура, право, філософія, свободи, великий мир і великі війни...
29.05.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.