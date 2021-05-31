Галицькі хроніки COVID-19: 31 травня.

Станом на 09:00 30 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 291 556 хворих на сovid-19. За минулу добу – 101 новий випадок: 23 – на Івано-Франківщині (проведено 365 ПЛР-тести), 46 – на Львівщині (проведено 416 ПЛР-тестів) та 32 – на Тернопіллі (проведено 417 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині та троє на Львівщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 травня (09:00): 69 463 випадки, 32 нових
Тернопіль – 9 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 1 особа
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 травня (09:00): 135 905 випадків, 46 нових
Львів – 20 осіб
Бродівський район – 1 особа
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 1 особа
Золочівський район – 11 особа
Миколаївський район – 1 особа
Перемишлянський район – 4 особи
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 травня (09:00): 86 188 випадків, 23 нових
Івано-Франківськ – 2 особи
Галицький район – 5 осіб
Городенківський район – 5 осіб
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 2 особи
Коломийський район – 1 особа
Надвірнянський район – 3 особи
Рожнятівський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.31.05.2021