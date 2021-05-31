Галицькі хроніки COVID-19: 31 травня.

Станом на 09:00 30 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 291 556 хворих на сovid-19. За минулу добу – 101 новий випадок: 23 – на Івано-Франківщині (проведено 365 ПЛР-тести), 46 – на Львівщині (проведено 416 ПЛР-тестів) та 32 – на Тернопіллі (проведено 417 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині та троє на Львівщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 травня (09:00): 69 463 випадки, 32 нових

Тернопіль – 9 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 1 особа

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 травня (09:00): 135 905 випадків, 46 нових

Львів – 20 осіб

Бродівський район – 1 особа

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 1 особа

Золочівський район – 11 особа

Миколаївський район – 1 особа

Перемишлянський район – 4 особи

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 травня (09:00): 86 188 випадків, 23 нових

Івано-Франківськ – 2 особи

Галицький район – 5 осіб

Городенківський район – 5 осіб

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 2 особи

Коломийський район – 1 особа

Надвірнянський район – 3 особи

Рожнятівський район – 4 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.