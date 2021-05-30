Галицькі хроніки COVID-19: 30 травня.

Станом на 09:00 30 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 291 455 хворих на сovid-19. За минулу добу – 133 нові випадки: 29 – на Івано-Франківщині (проведено 362 ПЛР-тести), 48 – на Львівщині (проведено 846 ПЛР-тестів) та 56 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині, троє – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 травня (09:00): 69 431 випадок, 56 нових
Тернопіль – 20 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 2 особи
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 3 особи
Лановецький район – 7 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 4 особи
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 травня (09:00): 135 859 випадків, 48 нових
Львів - 17 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 травня (09:00): 86 165 випадків, 29 нових
Івано-Франківськ – 5 осіб
Галицький район – 6 осіб
Богородчанський район – 3 особи
Калуський район – 2 особи
Коломийський район – 2 особи
Косівський район – 1 особа
Надвіорнянський район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
30.05.2021