Галицькі хроніки COVID-19: 30 травня.

 

Станом на 09:00 30 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 291 455 хворих на сovid-19. За минулу добу – 133 нові випадки: 29 – на Івано-Франківщині (проведено 362 ПЛР-тести), 48 – на Львівщині (проведено 846 ПЛР-тестів) та 56 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині, троє – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,33%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 травня (09:00): 69 431 випадок, 56 нових

 

Тернопіль – 20 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 3 особи

Лановецький район – 7 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 4 особи

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 травня (09:00): 135 859 випадків, 48 нових

 

Львів - 17 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 травня (09:00): 86 165 випадків, 29 нових

 

Івано-Франківськ – 5 осіб

Галицький район – 6 осіб

Богородчанський район – 3 особи

Калуський район – 2 особи

Коломийський район – 2 особи

Косівський район – 1 особа

Надвіорнянський район – 10 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

30.05.2021

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