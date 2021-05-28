Голова зовнішньої розвідки часів АТО трагічно загинув у Єгипті.

 

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь трагічно загинув у Єгипті під час вакацій.

 

 

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на інформацію з Міністерства закордонних справ України.

 

"За наявною інформацією, 28 травня під час дайвінгу на єгипетському курорті Дагаб екскерівнику Служби зовнішньої розвідки України Віктору Гвоздю стало зле", – повідомили у пресслужбі МЗС.

 

Пятувальники підняли тіло ексглави СВР на поверхню води вже без ознак життя. На березі до приїзду швидкої йому робили серцево-легеневу реанімацію.

 

"Водночас, незважаючи на проведені під час екстреної госпіталізації інтенсивні реанімаційні заходи, медики констатували його смерть. Посольство України в Єгипті взаємодіє з єгипетською стороною для з'ясування точної причини смерті, підтримує зв'язок із рідними", – уточнили у міністерстві.

 

Вікторові Гвоздю було 62 роки. Він народився на Тернопіллі, навчався у Львові. Військовик, дипломат і науковець. Ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України (2008–2010 рр.), колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (2014–2016 рр.).

 

28.05.2021

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