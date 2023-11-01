Єгипет відкрив КПП на кордоні зі Сектором Гази.

Наразі перехід на єгипетський бік дозволено лише іноземцям і важкопораненим палестинцям.

У середу, першого листопада, перші групи іноземних громадян почали полишати Сектор Гази через контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні з Єгиптом. Про це повідомляє газета The Times of Israel. Окрім іноземців, кордон дозволили перетнути важкопораненим палестинцям — вони в’їхали до Єгипту на каретах швидкої допомоги і продовжать лікування в єгипетських шпиталях.

Передбачається, що територію Сектору Гази через цей КПП першого листопада зможуть полишити близько 400 власників іноземних паспортів. Серед них немає заручників, яких ХАМАС захопив в Ізраїлі сьомого жовтня. Окрім того, передбачається, що до Єгипту потраплять приблизно 90 важкопоранених палестинців. Неподалік КПП влада Єгипту розгортає польовий шпиталь.

За словами єгипетської офіційної особи, знайомої зі ситуацією, напередодні було укладено угоду з адміністрацією Сполучених Штатів та Ізраїлем, яка дозволить іноземцям і важкопораненим палестинцям покинути анклав, починаючи зі середи.

Згідно з даними, якими диспонує The Times of Israel, у Секторі Гази зареєстровано близько семи тисяч власників подвійного громадянства. Єгипет має намір пропускати по 500 осіб щодня.

Як довго буде відкрито контрольно-пропускний пункт на кордоні Сектора Гази та Єгипту, поки що невідомо.