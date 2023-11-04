ХАМАС намагався переправити своїх бойовиків до Єгипту як біженців.

Через це роботу КПП «Рафах» на кордоні Сектора Ґаза з Єгиптом було на деякий час паралізовано.

Терористичне угруповання ХАМАС намагалося переправити своїх бойовиків через тимчасово відкритий прикордонний перехід «Рафах» на кордоні Сектора Ґаза з Єгиптом. Члени ХАМАС були внесені до списку важко поранених палестинців, яких мали вивезти до Єгипту в рамках домовленості, досягнутої за посередництва США. Про це в суботу, четвертого листопада, повідомила газета The New York Times з покликом на високопоставленого представника американської адміністрації.

За словами джерела, третина імен у списку були членами та бойовиками ХАМАС. «Це було неприйнятним ні для Єгипту, ні для нас, ні для Ізраїлю», – розповів співрозмовник The New York Times.

Як зазначає видання, практично від початку загострення конфлікту на Близькому Сході американські чиновники, які беруть участь у відкритті КПП, заявляли, що бойовики ХАМАС перешкоджають зусиллям, спрямованим на відкриття КПП, висуваючи «необґрунтовані вимоги».

Тепер співрозмовник The New York Times пояснив, що рух неодноразово надавав Ізраїлю, США та Єгипту списки поранених палестинців для евакуації з Ґази разом із біженцями та іноземцями. «Проте перевірка показувала, що багато людей зі списку ХАМАС були бойовиками. Зокрема близько третини поранених палестинців у першому списку були терористами ХАМАСу. Урешті-решт рух поступився своїми вимогами, і сторони погодили список палестинців на виїзд з Ґази», – стверджує чиновник Білого дому.

Співрозмовник газети зазначив, що перемовини про евакуацію біженців та іноземців велися з ХАМАС через представників Катару, які давно підтримують контакти з терористичним рухом. Більше за інших перспективою виїзду з Ґази бойовиків був стурбований Єгипет, який намагається уникнути припливу терористів на свої території.

Переговори ХАМАСу та Ізраїлем щодо доставки гуманітарної допомоги до Ґази також були важкими, розповів чиновник. Тепер, за його словами, очікується, що близько 100 вантажівок з гуманітарною допомогою в'їжджатимуть в анклав щодня.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) четвертого листопада знову надала мирним мешканцям Сектору Ґаза можливість переміщення на південь цієї території. Безпечний шлях евакуації вони могли використовувати з 13.00 до 16.00 місцевого часу. Окрім того, ЦАГАЛ опублікував картку зі зазначеним безпечним маршрутом. За даними ізраїльських військовиків, на південь Сектора Ґаза переправилися вже щонайменше 700 тисяч палестинців.